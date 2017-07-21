Как отдыхать и не думать о работе 21.07.2017, 16:35

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Советы для людей, которые отправляются в отпуск.

Что может быть прекраснее летнего отпуска? И все же не всегда, даже несмотря на окружающую экзотику и идиллию, удается в полной мере насладиться перерывом в череде утомительных будней. Каждый третий немец, как показывает опрос, проведенный немецкой кассой медицинского страхования Techniker Krankenkasse (TK), продолжает во время отпуска думать о работе. Почти 30 процентов участников исследования заявили, что их должность или профессия требуют от них постоянной досягаемости посредством телефонной или электронной связи. Для многих отпуск - это всего лишь смена места работы, а не смена режима труда на режим отдыха, пишет «Немецкая волна».

Работа во вред здоровью

Работа, которая продолжает напрягать мозг и после завершения официального трудового дня, негативно сказывается на самочувствии в целом. Почти каждый второй участник опроса признался, что рабочие будни провоцируют утомление и упадок сил. Среди тех, кому за 40, утомляемость от работы выше, чем среди трудящихся помоложе. Молодые люди страдают в большей степени (42%), чем старшее поколение (36%), от того, что карьера отнимает у них слишком много времени, которого не остается в должной мере на семью и друзей. 38% респондентов жалуются на то, что не могут отключиться от мыслей о работе по вечерам и в выходные дни.

Многие наемные работники, как отмечают эксперты TK, испытывают все более существенные трудности по поддержанию стабильного психического здоровья. Больничных по причине психических расстройств, вызванных страхами или слишком высокой нагрузкой, как говорится в отчете больничной кассы, сегодня выписывается в два раза больше, чем 15 лет тому назад. Почти каждый шестой день отсутствия человека на работе связан с психическим недомоганием.

Правильный отдых: простые советы

Тем более отпуск, и не только летний, следует использовать по максимуму для регенерации тела и духа. Как это сделать? Довольно просто, если следовать следующим несложным советам.

1. Выберите подходящее место для отдыха. С одной стороны, желательно поехать туда, где вы еще никогда не бывали, чтобы новые впечатления вытеснили утомительные мысли о работе. С другой стороны, эксперты не советуют ехать в чересчур экзотические места, если цель поездки - восстановление сил. В местах, где организму приходится долго приспосабливаться к новым специфическим климатическим, кулинарным, культурным и прочим особенностям, вряд ли удастся расслабиться. Отдых в уже хорошо зарекомендовавших себя местах, разумеется, не противопоказан. Не стоит забывать и о том, что длинная дорога туда и обратный долгий путь усиливают стресс и снижают эффект даже от самого хорошего отпуска. Уезжать в отпуск, кстати, надо не в первый же свободный день, а лучше провести денек-другой дома, чтобы без спешки собирать чемоданы и наслаждаться предвкушением скорого отдыха.

2. В первый же день отпуска отключите, заблокируйте или деактивируйте все рабочие каналы коммуникации, от телефона и электронной почты, до "Фейсбука" и "Твиттера". Деловых партнеров, коллег и подчиненных следует заранее оповестить о продолжительности вашего отсутствия. Если на все время отключить телефон не получается, то назначьте временное окно для деловых контактов.

3. В отпуске не стремитесь выполнить плотную туристическую программу. Если ваша цель - регенерация сил, то не гонитесь за достопримечательностями. Лучше совершить бесцельную и беззаботную прогулку на лоне природы или по живописным улочкам города. Наслаждайтесь запахами, игрой красок, света и тени, наблюдайте за лицами. И будьте готовы к тому, что отпускное настроение может прийти не в первый же день. Это не страшно. Примите это как данность. И прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу, он - ваш гид и проводник.

4. Устройте себе в отпуске премьеру. Все новое и непривычное всегда требует полного к себе внимания. Пусть это будет конная прогулка, полет на дельтаплане, прыжок с парашютом, подводная экскурсия или же - для кого-то - впервые увиденный восход солнца на пляже. Положительный эффект от подобных запоминающихся событий ощущается потом еще очень долго.

5. Записывайте на бумагу или наговаривайте в смартфон навязчивые мысли, имеющие отношение к работе, если они все-таки посещают вас в отпуске. Будь то негатив или креативный позитив - все равно: во время отдыха таким мыслям нет места в вашей голове. Запишите и не думайте о них несколько дней, а лучше до конца отпуска. Идея никуда не денется, а на свежую голову по возвращении домой вполне может раствориться или оформиться в нечто приемлемое или даже совершенно гениальное.

6. Если вы проводите отпуск дома, не тратьте все свободное время на все те дела, которые вы не успеваете сделать, когда ходите на работу. Разве что вам они доставляют огромное удовольствие. Лучше спросите себя, а будут ли лет через пять также актуальны все эти дела, на которые вы хотите потратить свой отпуск.

Думайте на отдыхе о главном - о том, что в здоровом и расслабленном теле живет здоровый и креативный дух.