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Белоруска выиграла ЧЕ, но покинула пьедестал из-за гимна другой страны

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  • 22.07.2017, 14:01
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Фото: Getty Images/Giuseppe Bellini

Организаторы принесли извинения и приняли решение о проведении повторной церемонии награждения.

В сладость победы белоруски Виолетты Скворцовой на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в итальянском Гроссето подмешали горечь: во время церемонии награждения призеров в тройном прыжке победительница ушла с пьедестала, когда в ее честь зазвучал гимн не Беларуси, а другой страны. Какой именно - не сообщается, пишет kp.by.

Белоруска ушла с пьедестала, и отказалась вновь подниматься на верхнюю ступеньку даже несмотря на возможную дисквалификацию, грозившую ей за такой поступок. Но организаторы ЧЕ наказывать Скворцову не стали, более того, принесли извинения и приняли решение о проведении повторной церемонии награждения, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Скворцова на соревнованиях обновила рекорд и победила в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.


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