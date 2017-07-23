Пол Гобл: Путин обрекает себя на поражение 1 23.07.2017, 21:01

Владимир Путин

Российский лидер уничтожит и себя, и свою страну в процессе своей агрессии, считает американский политолог Пол Гобл.

Президент России Владимир Путин мечтает воссоздать бывший Советский Союз, осуществляя агрессию против соседних стран, однако это для него закончится поражением. Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" американский политолог Пол Гобл.

По его мнению, последними военными конфликтами в Грузии и Украине Путин показывает, что работает в направлении возвращения к СССР.

"Думаю, Владимир Путин хотел возродить Советский Союз, начиная с 1991 года. Предполагаю, что он так никогда и не принял то, что осталось после распада СССР. То, что мы видим в Крыму и на Донбассе, является прямым следствием этого. Оглядываясь на замороженные конфликты и потом на военную деятельность россиян по обеспечению независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии, хотя она никем серьезно и не признана, – я думаю, господин Путин продолжит работать в этом направлении. Мне кажется, он обрекает себя на поражение. Но думаю, что он не видит никакого другого пути вперед", – сказал Гобл.

Он отметил, что Путин уничтожит и себя, и свою страну в процессе своей агрессии.

"Одна из больших проблем господина Путина – не только для него самого, но и для всех – это то, что у него нет никакого видения будущего: он имеет лишь видение прошлого. И он не может с успехом затянуть свою страну и остальной мир в это прошлое. Он рискует закончить тем, что уничтожит себя и свою страну во время этого процесса", – подчеркнул американский политолог.

Напомним, недавно сам Владимир Путин заявил, что продолжает называть военный конфликт с пророссийскими боевиками на Донбассе "кризисом" и считает, что он продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев.