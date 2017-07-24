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«Выступал спецназ, муляжи гранат попали в зрителей»

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  • 24.07.2017, 14:24
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Минчанка получила травму на празднике деревни.

Во время показательных выступлений спецназа на праздновании 525-летия деревни Шацк муляж гранаты попал в ногу минчанке Юлии. Женщина считает, что меры безопасности во время праздника не были соблюдены: не было ограждения, скорая не дежурила.

- Днем в субботу, 22 июля, мы с детьми приехали на празднование 525-летия деревни Шацк, которая находится в Пуховичском районе, — рассказывает tut.by пострадавшая Юлия. — Около 16.00 началось показательное выступление спецназа, 5-й роты. Они бросали гранаты, понятно, не боевые. И в какой-то момент граната скатилась с горочки и попала прямо в зрителей. Я испугалась, попыталась уйти, но не успела: очередная граната покатилась в людей, я только успела закрыть собой ребенка, и она влетела прямо мне в ногу.

Юлия говорит, что она не единственная пострадавшая. По ее подсчетам, травмы получили 5 человек, в том числе 4-летний ребенок.

Во время праздника не дежурила скорая. Я нашла организаторов, стала возмущаться, как такое может быть. В итоге спецназовец, он же военный врач, обработал рану мне и еще одной женщине. Как можно было организовать такой масштабный праздник, игнорируя меры безопасности? Не было ограждений, оцепления, расстояние между выступающими и зрителями было минимальное. Когда я спросила, кому предъявлять претензии, все промолчали, — возмущена Юлия.

В понедельник женщина вышла на работу. Повязку с ноги уже сняла, но еще хромает. Сейчас Юлия думает: будет ли она кого-то пытаться привлечь к ответственности или нет.

В Пуховичское РОВД действительно поступило сообщение от 26-летней минчанки о том, что ей причинены телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. Пока рано говорить о результатах, так как заявление было написано 23 июля, — прокомментировал Александр Марченко, официальный представитель УВД Минского облисполкома. — Могу лишь добавить, что спецподразделение не относится к системе МВД (оно относится к системе Минобороны. — Прим.).

Остальные пострадавшие в милицию не обращались.

В 5-й отдельной бригаде специального назначения, которая выступала в Шацке, отказались от комментариев.

Военные просили всех отойти, три или четыре раза сказали об этом по мегафону. Когда началось выступление, все полезли. Пострадавших я не видел, видел только одну женщину, которой помощь оказывал спецназ, — говорит Михаил Рухлевич, директор сельского Дома культуры.

— Скорая не дежурила, да?

— Были же военные. Не знаю, почему скорая не дежурила. Должен был заказать сельский совет.

В Шацком доме культуре уверены: оцепление во время выступления спецназа было не нужно. Если «здравомыслящего человека» просят отойти на безопасное расстояние, он должен так поступить.


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