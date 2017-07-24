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Военный эксперт: На учениях «Запад-2017» РФ готовится к усилению агрессии

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  • 24.07.2017, 22:44
Игорь Романенко
Фото: antikor.com.ua

РФ на учениях «Запад-2017» сформирует группировку, позволяющую начать широкомасштабные боевые действия.

Россия может привлечь к учениям "Запад-2017" до 200 тыс. военнослужащих (вместо заявленных 13 тыс s) . Об этом в интервью УНН рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Учения "Запад-2017" нацелены на Польшу и страны Балтии, в которых будут задействованы, кроме вооруженных сил России, вооруженные силы Беларуси и Калининградская область. Это предполагает сосредоточение задекларированных в рамках учений "Запад-2017" около 13 тыс. войск. Но есть такой прием, который они усвоили еще с 2014 года. То есть Путин как верховный главнокомандующий объявляет внезапную проверку и под это проверяет сколько ему угодно войск. В прошлом году они задекларировали на "Кавказ-2016" 12,5 тыс. военных, а собрали там под 200 тыс. военных", – объяснил эксперт.

Он добавил, что НАТО отреагировало на действия России и развернуло в странах Балтии и Польше по батальону. Но этого недостаточно, отметил Романенко, так как к сентябрю РФ сформирует группировку численностью до 200 тыс. военнослужащих, позволяющую начать широкомасштабные боевые действия.

21 июля Полторак заявлял, что учения "Запад-2017" могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и против любой страны Европы.

30 июня глава Минобороны на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение учений "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль "троянского коня".

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

Учения "Запад-2017" должны пройти с 14-го по 20 сентября.


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