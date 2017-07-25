«Забыл, когда в последний раз зарплату повышали» 3 25.07.2017, 21:00

ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Кто получает среднюю по стране зарплату?

В Белстате объявляют о росте средней зарплаты в июне ― 819,3 рубля по всей стране.

“Сезонность, конечно влияет на это. Если есть квартальный месяц, есть премии. В Новый год тоже есть премии", ― поясняют в Белстате причину роста зарплат.

Euroradio.by посмотрело, кто получает среднюю по стране зарплату.

Геннадий, рабочий, наладчик на заводе тракторных деталей и агрегатов в Бобруйске.

"Уже несколько лет зарплата не повышалась, я уже даже не помню, когда она вырастала. От сезона зарплата не зависит абсолютно. Я 20 лет работаю наладчиком, около 500 рублей в последний раз получал. Сейчас работаю полный день и все пять дней в неделю. За стаж накидывают, но не много".

Средняя зарплата в промышленности по данным Белстата составляет 899 рублей.

Наталья Михайловна, доярка, Ивановский район Брестской области.

"Мы работаем с шести до десяти утра. Это только на доение. Зарплата зависит от количества молока и от качества. У нас есть "евро" и "экстра" молоко. Последняя зарплата моя ― 580 рублей, за июнь. От сезона зарплата мало зависит. Почти всё время количество молока одинаковое".

Средняя зарплата в сельском хозяйстве в июне стала 590,9 рублей.

Иван, учитель, Бобруйск.

"Глобально зарплата давно не вырастала, какие-то совсем мелкие повышения, может, и были. У нас сейчас каким-то образом изменится система оплаты, обещали повышение премии. Последняя зарплата у меня была 740 рублей".

Средняя зарплата учителя по статистике составляет 565,5 рублей.

Павел, прораб, Минск.

"Зарплата зависит от сезона, в том числе. То есть объём залитого бетона, например, у монолитчиков зимой уменьшается, поэтому и зарплаты меньше и у них, и у их руководителей. У меня зарплата 1050 рублей, у обычных строителей в районе 1000".

В строительстве в среднем получают 880,3 рубля.

Александр, инженер-конструктор, Минск.

"Для инженера-конструктора 1000 рублей ― хорошая зарплата. У меня выходит 1200-1300. От сезона это не зависит, скорее, от того, частное предприятие или государственное. На государственном, даже если доход у предприятия есть, то зарплату могут не индексировать".

Настя, архитектор, Минск.

"У нас зарплата зависит от того, есть заказы или нет. Если проекты подвисают, за них не выплачивают деньги. У меня выходит в районе 1400 где-то. В сфере дизайна и сезон сказывается. Летом народ разъезжается и не думает о ремонтах".

Средняя зарплата вырастает летом каждый год. Так, в июне прошлого года зарплата выросла на 20 рублей (с 718 до 738 рублей). В следующий месяц прошлого лета зарплата вновь поднимается на 12 рублей ― до 750 в месяц.

А вот в прошлом году в сентябре средняя зарплата снова опустилась до 732 рублей, а в ноябре стала почти такой же, как была в мае. Похожие изменения были и в 2015-м году, и в 2014-м.