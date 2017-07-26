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Гомельские чиновники тайно «приторговывают» Сожем

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  • 26.07.2017, 12:49
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Несмотря на указ Лукашенко, гомельский райисполком провел аукцион за право аренды Сожа.

Несмотря на подписание Лукашенко указа, запрещающего сдачу в аренду водостоков — рек, ручьев и каналов — Гомельский райисполком все же провел аукцион по сдаче участков реки Сож, пишет gomel.today.

Результатом общественной кампании, развернувшейся в Мозыре после попытки местных властей сдать в аренду 91 километр реки Припять и более 300 гектаров пойменных водоемов, стало подписание правителем указа № 247. Документ запретил аренду водотоков — рек, ручьев, каналов. Тем не менее, кое-где местные власти все еще пытаются успеть сдать в аренду природные объекты до вступления указа в силу.

24 июля в Гомеле был проведен очередной аукцион по сдаче в аренду участка реки Сож. В управлении сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома сказали, что указ пока в силу не вступил, а аукцион был запланирован до его подписания, поэтому и был проведен в назначенный срок.

От более подробных комментариев сотрудники райисполкома отказались, отметив, что далее вопрос аренды будет решаться в Гомельском облисполкоме, который согласно ныне действующих норм уполномочен заключать договоры аренды рыболовных угодий.

В облисполкоме же, пока, к вопросу только подступаются. В ходе прошедшего там обсуждения проблемы, руководство области рекомендовало арендаторам отказаться от взимания платы за рыбалку.

Хотя, Минсельхозпрод в своих ответах мозырским активистам обещал, что договоры на аренду рек до подписания соответствующего нормативного документа согласовываться не будут. В этой связи не совсем понятно, как гомельским властям удалось получить «все необходимые согласования».

Гомельские противники аренды Сожа также обращались в разные инстанции, собрали более 5000 подписей против аренды реки. Тем не менее, как и в Мозыре, районные власти решили не обращать внимания на требования своих земляков и аукцион провели.

В отделе рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства объединения «Белводхоз», которое курирует вопросы развития отрасли в республике, в связи с проведением аукциона в Гомеле сказали:

«Мы неоднократно, в том числе, письменно высказывались, что против таких действий местных органов власти, но они распорядители природных ресурсов, у нас только согласовательная компетенция».

Будет ли согласована аренда Сожа по результатам последнего аукциона, пока сказать сложно. Но, как отметили в «Белводхозе», проводить конкурс на два вида деятельности — совсем нет смысла, ведь до 14 января 2018 года организацию платного любительского рыболовства необходимо будет исключить из всех договоров аренды рек.

Что же будет с арендой Сожа, удастся ли районным властям Гомельского района впрыгнуть в последний вагон и сдать Сож в аренду до вступления в силу указа № 247, покажет время.


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