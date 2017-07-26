На горе Гедимина нашли могилу лидера восстания против российских оккупантов 1 26.07.2017, 13:59

Литовские арехологи нашли могилу Зигмунта Сераковского.

Предварительные данные свидетельствуют, что в Вильнюсе обнаружены останки главы восстания 1863 года Зигмунта Сераковского, передает «Радыё Свабода».

Останки нашли на площадке горы Гедимина археологи Литовского национального музея:

«По предварительным данным, одни из обнаруженных останков, возможно, принадлежат руководителю восстания 1863 года Сераковскому», - говорится в пресс-релизе министерства.

Как информирует министерство культуры Литвы, в настоящее время археологи заканчивают второй этап археологических исследований на горе Гедимина. Был исследован участок площадью 36 кв. м., зафиксированы горизонты культурного слоя до 1,1-2,7 метров, большинство из них связывается с Виленской военной крепостью, которая существовала там в XIX веке. Найденные четыре могилы с семью погребенными телами, в трех могилах было похоронено по два тела.

Большинство тел похоронены без должного уважения, со связанными за спиной руками, облитые известью.

В одной из могил найдена пуля, в других могилах пуль не выявлено. При телах найдены детали одежды (пряжки ремней, пуговицы, несколько мелких фрагментов ткани), личные вещи умерших - медальонами религиозного содержания, крестики.

Один из мертвых был закопан в отдельной яме. При нем обнаружен медальон, а на правой руке - золотой перстень с надписью с внутренней стороны: «Zygmunt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.".

Зигмунт Сераковский был женат на Аполлонии Далевскиой , сестры Титуса Далевского, которую после восстания 1863-1864 выслали в Новгород. С 1867 жила в Варшаве. Автор воспоминаний о восстании.

Как сообщает министерство культуры Литвы, предварительные данные свидетельствуют о том, что все обнаруженные останки принадлежат участникам восстания, все они были наказаны смертной казнью.

Предварительное исследование останков провела антрополог Виленского университета Юстина Казакайте. Вcе материалы передан ыдля дальнейшего исследования на кафедру антропологии медицинского факультета Вильнюсского университета. Учитывая обстоятельства погребения тел, можно обоснованно предполагать, что во всех могилах похоронены мужчины, погибшие насильственной смертью.

Зигмунт Сераковский был одним из руководителей восстания в 1863-64 гг. В кратком времени он собрал крупный отряд из 5 тысяч человек, но в бою был разбит правительственными войсками. Суд присудил ему смертную казнь через повешение. Сераковский был казнен в 1863 году в Вильнюсе на Лукишской площади.