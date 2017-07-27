«Скоро рыбу можно будет ловить только в своей ванной» 7 27.07.2017, 7:54

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Только борьба людей за свои права может остановить аферы властей вокруг аренды водоемов.

Планы передачи в аренду участков рек возле Гомеля и Мозыря вызвали сильный общественный резонанс. Мозырские и гомельские рыболовы-любители развернули против этого активные кампании. Но и власти не стали затягивать со своей реакцией, пишет gomel.today.

«Скоро рыбу можно будет ловить только в своей ванной или в канализации...»

Рыбная ловля для гомельчан всегда была любимым занятием. Да и ловить было что. Археологи находили здесь огромные рыболовные крючки, свидетельствующие о внушительных размерах рыбин, гулявших в сожских заводях во времена Киевской Руси. Документальные источники также свидетельствуют, что еще в XIX веке в Соже водились рыбы осетровых пород. В начале прошлого столетия значительная часть населения Гомеля жила за счет рыбной ловли. Профессиональные рыбаки густо населяли, например, такие городские районы, как «Кавказ».

В 1950-е годы, по воспоминаниям старожилов, даже начинающие рыбачить пацанята могли за час-два набить лодку отборной рыбой — прямо в городской черте. Индустриализация, конечно, на пользу речным водам не пошла. Но все равно Сож еще долго оставался самой чистой рекой Европы.

Затем пришла перестройка, и реки начали передаваться в частную аренду. Пионером этого дела в Гомеле стал предприниматель Кукса, получивший от городских властей в аренду 7-километровый участок берега Сожа от устья Ипути до залива Дрец и озеро-затон «Володькино озеро». В течение долгого времени речь о рыбалке за деньги в других местах Гомеля не шла. Зато вокруг города одно за другим рыболовецкие угодья передавались в руки арендаторам. Как правило, это были частные предприниматели либо организации. Рыбаки жалуются, что к сегодняшнему дню рыбачить стало почти негде. Вот что они говорили буквально накануне выхода нового президентского Указа о рыбаках и рыбалке...

Гомельчанин Владимир — рыболов-любитель со стажем. Уже несколько десятилетий занимается подводной рыбалкой. При этом считает, что добыча рыбы с помощью подводного ружья совершенно не ведет к ее хищническому истреблению, а совсем наоборот — является «чистейшей воды» спортом. В прямом и переносном смысле этого слова. Но, по мнению Владимира, с недавних пор водичку эту все больше и больше мутят любители поймать в ней легкую наживу. Узнав о новой передаче Сожа в аренду, он говорит:

— Если дело пойдет так и дальше, то скоро рыбу можно будет ловить только в собственной ванной или городской канализации. Возьмем, к примеру, реку Бесядь. Большая часть ее отдана в аренду, до самой границы с Российской Федерацией. Другая часть является запретной зоной по показателям радиации. При этом в этой недоступной для простого смертного зоне кто-то оборудовал огромные столы для отдыха. Но это, видимо, какие то «особые» люди, которым радиация «не страшна».

Значительная часть реки Ипуть тоже арендована. Многие участки Сожа также сдаются в аренду.

Владимир говорит, что он исправно вносит взносы в республиканское государственно-общественное объединение «Общество охотников и рыболовов». «За что я еще должен платить деньги какому-то арендатору?» — задается он резонным вопросом. Стоимость годового членского взноса в БООиР — 23 рубля, пенсионерам — скидка 50 процентов.

Деньги из воды

Промысловый лов рыбы — дело достаточно доходное. Килограмм речной рыбы стоит на белорусском рынке от 2 до 7 рублей — в зависимости от породы и кондиций. В среднем — 4,5 рубля. Плюс плата с желающих порыбачить в этой зоне. Условия платной рыбалки могут быть разными. Например, в Припятском заповеднике только один день с удочкой с берега обходится в 40 рублей, с лодки — в 70! В условиях нынешнего падения доходов большей части населения такое хобби становится просто непозволительной роскошью. В то же время именно пребывание с удочкой у водной глади, как ничто другое, способно снимать стрессы, которыми так изобилует современная жизнь.

Местные жители также говорят, что масштабный промышленный лов мало что оставит из рыбы обычным рыбакам-любителям.

Гомельчанин Юрий с женой и еще несколькими семьями каждые выходные отправляются на отдых в район Ченок. Здесь, на острове посреди Сожа, они давно облюбовали укромное место, где и разбивают свои палатки. Недавно к ним из леса также вышли люди, назвавшие себя арендаторами. Потребовали денег за ловлю рыбы — но Юрий с друзьями отказался, сославшись, что ловят в спортивных целях на один крючок. Также поступают в отношении арендаторов и многие другие рыболовы-любители. Кстати говоря, брать плату за любительский лов могут только те арендаторы, в договоре которых прописана организация такого рода услуг. Те же, кто заключил только аренду на промысловый лов рыбы, взимать плату с граждан за рыбалку права не имеют. Поэтому претендующие на оплату арендаторы должны иметь с собой копию договора. Расставленными вокруг Гомеля «сетями аренды» Юрий, как и большинство простых любителей, крайне недоволен. Он говорит:

— За что я должен платить деньги этим людям? Они что — вырыли Сож? Запустили в него рыбу? Чистят дно, укрепляют берега? Благоустраивают приречную зону? При этом такой арендатор может на своем участке чуть ли не всю реку сетями перегородить. И в одиночку вынуть оттуда все, что в реке водится? Если так дальше реки будет раздаваться в частные руки, то наши внуки увидят рыбу только в магазинах.

Справедливости ради надо сказать — согласно закону, арендатор обязан регулярно возобновлять рыбные ресурсы, выпускать в водоемы мальков. Рыбаки говорят, например, что арендатор «Володькиного озера» делал это регулярно, для этих целей у него были специальные сажалки с мальками. Но по другим арендаторам, по словам рыболовов-любителей, возникают вопросы. При аренде реки, в отличие от пруда или озера, запуск своей рыбы, с учетом того, что большая часть ее может уйти по течению — большая психологическая проблема для частного собственника.

Рыбаки сообщают и о таких случаях: во время нереста иные недобросовестные арендаторы, под прикрытием того, что ловят необходимые образцы рыбы для ихтиологической лаборатории, ведут ее промысловый отлов. А вот сдача рыбы от арендаторов в официальную торговую сеть почему-то не велика. Как и сама рыба, которую привозят на эту предусмотренную договором сдачу.

Арендаторы, в свою очередь, говорят, что они активно занимаются зарыблением, благоустройством, строят беседки и подходы к воде. Иной раз жалуются на государство, которое «душит их как предпринимателей».

Многих гомельчан волнует вопрос — а можно ли купаться в арендованных водах? По словам жителей Осовцов, их арендатор попытался запретить заходить в местный водоем, в котором, возможно, плавали еще их прапрадедушки и прапрабабушки — даже во времена Паскевичей и прочих феодалов. Однако местные жители в самой решительной форме сообщили, что этим незаконным, с их точки зрения, распоряжениям подчиняться не будут. Свобода доступа к водоему зависит от условий договора. Но в целом, он, как правило, не должен быть запрещен.

Во время общественных протестов, развернувшихся в деревне Блажевичах под Мозырем по поводу аренды большего участка Припяти и ее поймы, администрация должна была давать специальные разъяснения, что доступ местных жителей к воде ограничен не будет.

Любопытно, что именно «рыбные» вопросы всегда задевают белорусов за живое. Архетипы исконных жителей края рек и озер, что ли, сказываются? Одним из крупнейших народных выступлений в новейшей истории Беларуси стало Нарочанское восстание рыбаков. В 1935 году польские власти в Западной Беларуси запретили свободный лов рыбы в Нарочи. Пять тысяч местных рыбаков, для которых это было основным заработком, объявили забастовку, а затем вообще создали дружины самообороны и установили контроль над озером. Их не сломила ни полиция, ни штрейкбрехеры. Через четыре года борьбы рыбаки добились восстановления своих прав.

Реки как народное достояние

Не случайно самое серьезное возмущение аренда речных берегов вызвала именно в Гомельской области, где протекают крупнейшие реки Беларуси — Припять, Днепр и Сож. А местные жители с их традиционной, «общинной» ментальностью привыкли считать реки и леса своим, народным достоянием. Весной этого года жители Мозырьщины собрали 5 тысяч «бумажных» подписей и 2 тысячи — электронных, провели уличные акции против крупной передачи Припяти в аренду. Активисты выходили на рыбалку с наклейками на спине «Против аренды р. Припять», эти же стикеры носили на одежде в городе и даже наклеивали на машины. По словам активистов, в Мозыре против аренды подписывались коллективами целых предприятий. Для мозырян Припять — естественный кормилец с глубокой древности, кризис современной экономики придал старинным речным промыслам новую актуальность. Даже посулы администрации разрешить местным жителям бесплатный лов рыбы на 5 крючков не смогли сломить солидарность мозырян. Затем эстафету приняли гомельчане, также собравшие более 4 тысяч подписей и проведшие свой флэшмоб на набережной Сожа. Впрочем, почти сразу гомельские рыбаки-активисты получили ответ — уже подготовлен проект указа президента по этому поводу...

Характерно, что «движение рыболовов» было чисто социальным по своему характеру. И проходило на основе самоорганизации — активного участия в нем партийной оппозиции отмечено не было. Власти вынуждены были к этому прислушаться, и пойти навстречу. Благо, «горячая весна» протестов против Декрета о т.н. «тунеядцах», в которой гомельчане также сыграли не последнюю роль, еще у всех на слуху.

Возможно, что в ограничении аренды на реках свою роль сыграли и представления иных заинтересованных лиц и ведомств? Отрадно было бы предположить, что, например — природоохранных.

Как бы там ни было, но 11 июля 2017 года Лукашенко подписал указ № 247 об изменении порядка передачи в аренду рыболовных угодий. Им вносятся изменения в предыдущий Указ № 580 от 8 июня 2005 года. Согласно пункта 1.2 указа № 247, из аренды теперь исключаются все водостоки — то есть реки, ручьи, каналы. За что, собственно говоря, и выступали рыбаки Гомельской области. Любительская рыбалка на всех реках отныне будет бесплатной. Пункты указа, касающиеся непосредственно аренды, вступят в силу через полгода. До этого действующие договора аренды остаются в силе.

Согласно сайту администрации Гомельского района, сегодня здесь в аренду сдается в аренду пять участков Сожа — сроком от 25 до 35 лет. Пункт 2 указа № 247 предписывает облисполкомам привести ранее заключенные договора в соответствие с новыми требованиями.

Но уже сейчас рыболовы-любители беспокоятся — не найдут ли недобросовестные арендаторы и их покровители прорехи и в этом президентском указе? Например, как будут рассматриваться старые русла рек и различные заливы? Если кто-то признает, что к водотоку относится только основное русло, а «старики» и затоны — нет, то можно будет их арендовать и спокойно опустошать сетями. Бывалые же рыбаки утверждают, что именно в таких местах любит скапливаться рыба, в том числе — и ее маточное поголовье.

Но пока гомельчане и все жители Беларуси, вместе с детьми, смогут свободно ловить рыбку и отдыхать на всех своих реках. При этом очень важно понимать — только непосредственная борьба людей за свои права может остановить дальнейшую монетизацию естественных зон отдыха и хищническое истощение нашей природы.