Фотофакт: «Зеленые человечки» в Витебске 6 27.07.2017, 10:53

Военные РФ прибыли на учения «Запад-2017».

Предположительно военные Российской Федерации, прибывшие на белорусско-российские учения «Запад-2017», были замечены с оружием и без опознавательных знаков в витебском трамвае, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, что 7 июля на Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017». Активисты требовали освободить политзаключенных и отменить учения. Инициатором проведения акции выступила гражданская кампания «Европейская Беларусь».