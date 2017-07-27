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Фотофакт: «Зеленые человечки» в Витебске

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  • 27.07.2017, 10:53

Военные РФ прибыли на учения «Запад-2017».

Предположительно военные Российской Федерации, прибывшие на белорусско-российские учения «Запад-2017», были замечены с оружием и без опознавательных знаков в витебском трамвае, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, что 7 июля на Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017». Активисты требовали освободить политзаключенных и отменить учения. Инициатором проведения акции выступила гражданская кампания «Европейская Беларусь».


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