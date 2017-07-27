Как Верховный Совет принимал Декларацию о суверенитете 2 27.07.2017, 22:21

27 июля 1990 года Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

Беларусь наконец вернула себе независимость, которую потеряла в 1918 году. И хотя до настоящей независимости было еще далеко, Декларация стала первым шагом к самостоятельному пути Беларуси и постепенному прощанию с советским прошлым.

«Большинство депутатов Верховного Совета не мечтала и даже не думала, что развалится Советский Союз, что будет какая-то независимая Беларусь. И когда наша оппозиция впервые предложила принять Декларацию, кто-то смеялся, кто-то косо смотрел на это все», – говорит «Белсату» историк Олег Трусов, депутат Верховного Совета 12-го созыва.

Однако официальным праздником 27 июля оставалось недолго – через шесть лет после принятия Декларации избранный в 1994 году президентом Александр Лукашенко инициировал референдум, который определил другую дату для празднования Дня независимости. Этим днем стал 3 июля – День освобождения Минска от гитлеровских захватчиков.

По мнению депутата Верховного совета 12 созыва Лявона Борщевского, у белорусов есть своя армия и валюта – главные атрибуты независимости. А значит Декларация 27 июля 90-го года удалась. Но, только частично.

«Все, как и 30 лет назад – на нашей территории идут учения сомнительного качества. Выращивается сельскохозяйственная продукция на территориях, загрязненных Чернобылем. И эти два основных пункта не выполнены, несмотря на то, что они позже были зафиксированы в Конституции», – говорит депутат Верховного Совета 12-го созыва Лявон Борщевский.

Однако собственно сама независимость, утвержденная позже Конституцией, не была добыта за несколько дней. В Беларуси по-прежнему продолжали действовать старые советские законы, которые нередко противоречили Декларации. И только после провала августовского путча в Москве, когда коммунисты пытались остановить процессы демократизации в СССР, Беларуси удалось выйти на новый, независимый этап строительства своей государственности.