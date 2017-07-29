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МВД начало «аграрные рейды»

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  • 29.07.2017, 19:53

Милиция будет следить «за каждым колоском».

С 27 июля по 10 сентября МВД Беларуси будет следить за качественным проведением уборочной кампании и предотвращением краж зерна и товарно-материальных ценностей сельхозорганизаций, сообщает пресс-служба МВД.

«Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места. Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов», — отмечают в МВД.

Сообщается, что нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности. Эту информацию МВД Беларуси разместило на своем сайте под заголовком «сохранить каждый колосок».


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