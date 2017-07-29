Названы пять китайских секретов долголетия 29.07.2017, 20:59

Традиционной китайской медицине больше 2000 лет.

Ее теоретической основой стало философско-религиозное течение даосизм. В отличие от западной медицины, восточная с самого начала огромное внимание уделяла профилактике заболеваний, а человек рассматривался как единая система, в которой все взаимосвязано. Такой подход и заложил основы долголетия по-китайски, пишет healthyliving.com.ua.

Но каковы его основные секреты сегодня?

Питания

Рацион жителей Поднебесной всегда был богат продуктами из сои и бобов, овощами, рыбой, грибами и водорослями. Как они способствуют продлению жизни?

Например, питательные вещества, содержащиеся в сое, снижают уровень холестерина и сахара в крови, нормализуют давление, способствуют похудению и предотвращают остеопороз. Овощи снабжают организм необходимыми минеральными веществами, витаминами и антиоксидантами. При этом у большинства овощей низкий гликемический индекс.

Рыба – прекрасный источник высококачественного белка и полезных жиров. Кроме того, она богата витамином А, В2, железом, цинком и другими микроэлементами. Грибы и водоросли хороши своей низкой калорийностью и полезными свойствами. К примеру, черные древесные грибы предотвращают образование тромбов, а шиитаке снижают уровень холестерина.

Женщинам для сохранения молодости следует употреблять в пищу как можно больше соевого творога тофу, морской капусты, редьки и других щелочных продуктов, которые усиливают клеточную активность, ускоряют обмен веществ, улучшают состояние кожи, делая ее более гладкой и блестящей. А вот употребление курицы, говядины, кукурузы, пива и других кислотных продуктов следует сократить.

Полезно придерживаться правила «Трех больше и трех меньше»: есть меньше жирной, соленой и сладкой пищи и потреблять больше фруктов, злаковых и воды. И наконец, китайский подход к еде подразумевает умеренность. Переедание повышает нагрузку на сердце, нарушает обмен веществ и приводит к различным заболеваниям.

Иглорефлексотерапия

Согласно теории китайской медицины, внутренние органы человека связаны с внешней средой и между собой посредством меридианов, по которым происходит движение энергии ци. Она влияет на состояние здоровья и качество связи с миром. Болезни, по мнению китайских медиков, возникают из-за нарушения циркуляции энергии ци в организме. Восстановить ее ход проще всего при помощи иглорефлексотерапии.

Воздействуя на акупунктурные точки, где меридианы подходят к поверхности тела наиболее близко, врач может вылечить или предупредить болезнь. В Китае очень распространена превентивная иглорефлексотерапия для профилактики инсульта, сезонных простудных заболеваний, повышения иммунитета и замедления процессов старения.

Физическая активность

Утро многих жителей Китая начинается с дыхательной гимнастики цигун. Вечером почти все выбираются на прогулку, поиграть в бадминтон или настольный теннис. Ежедневные физические упражнения в течение 30 минут способствуют повышению иммунитета и накоплению энергии ян в организме. Человек становится более выносливым, а его движения быстрыми, маневренными, точными. Исследования доказывают, что 80% долгожителей регулярно занимаются физическим трудом или спортом.

Режим труда и отдыха

Еще в древности даосские аскеты – так называемые «Искатели бессмертия», которые стремились достичь долголетия, – предположили, что есть тесная связь между долгой жизнью и разумным ежедневным планированием труда и отдыха. Если режим дня нарушается, возникает риск психических расстройств и сбоев в работе внутренних органов.

«Днем – думы, ночью – сны», – гласит китайская пословица. Глубокий и здоровый ночной сон необходим всем. Ведь именно в ночное время накапливается энергия ци печени, почек и легких. Для борьбы с бессонницей китайские врачи рекомендуют употреблять 30-60 г отваренных красных фиников.

Жизненная позиция

Современный образ жизни немыслим без стрессовых ситуаций. Однако каждый человек реагирует на них индивидуально: там, где оптимист видит возможность, пессимист видит препятствие. Поэтому для первого умеренный стресс может стать мотивационным толчком, для второго – превратиться в чрезмерный стресс, который изменяет обмен веществ и увеличивает вероятность всевозможных заболеваний.

Так что если хотите меньше болеть, учитесь оптимизму. Ведь все долгожители умеют наслаждаться жизнью и смотреть на мир позитивно.