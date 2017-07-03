Китай разворачивает элитные бригады на границе с КНДР 6 3.07.2017, 12:09

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Перед подразделениями поставлена задача быстрого уничтожения ядерного арсенала Пхеньяна.

Поскольку отношения между Китаем и Северной Кореей продолжают ухудшаться в результате упорного стремления Пхеньяна к ядерному оружию и межконтинентальным баллистическим ракетам, китайская Народно-освободительная армия сделала то, что похоже на подготовительное развертывание в пограничной провинции Цзилинь, пишет издание epochtimes.ru.

Контролируемое государством издание China Military Online 15 июня опубликовало снимки воздушно-десантных войск и ударных вертолетов WZ-10 военно-воздушной базы Гонгсулин вблизи города Чанчунь, столицы провинции Цзилинь.

Сообщается, что это подразделения 15-ой воздушно-десантной армии, которая была реорганизована в апреле, согласно Sina Military Net. Армия преобразована в группу небольших бригад, которые прикреплены к различным наземным частям в Китае.

В докладе говорится, что первый раз после реорганизации некоторые бригады, принадлежащие воздушно-десантным войскам, развернуты в северо-восточном Китае.

В мае Guofang Shikong («Национальное оборонное пространство»), государственный военный канал, упомянул некую «воздушно-десантную бригаду военно-воздушных сил Северного военного округа».

До реорганизации 15-я армия базировалась в Сяогане провинции Хубэй с большинством войск, расположенных в провинциях Хубэй и Хэнань, расположенных в центре Китая. Это идеальное место для быстрого развертывания десантных войск в любую точку страны.

В интервью центральному информационному агентству Тайваня китайский военный эксперт Сун Чжунпин сказал, что реструктуризация воздушно-десантных войск сделала их более универсальными и способными работать с тяжелым оборудованием в сочетании с обычными войсками.

Это может иметь решающее значение в ситуации военного времени с участием Северной Кореи, говорится в статье Sina Military Net. Военные подразделения, способные быстро уничтожить ядерный и баллистический арсенал Пхеньяна, возможно, в условиях широкомасштабной войны, необходимы Китаю, чтобы обеспечить безопасность его крупных городов, многие из которых находятся в пределах диапазона северокорейских баллистических ракет.