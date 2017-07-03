закрыть
3 июля 2017, понедельник, 14:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Лукашенко провел парад «диванных войск»

30
  • 3.07.2017, 12:26
  • 12,464

Диктатору также «салютовали» стиральные машины и телевизоры.

Парад в честь «дня независимости» 3 июля не обошелся без курьезов. Кроме подразделений белорусской армии свою «мощь» всему миру продемонстрировали и «передовые отряды» луканомики – диваны «Пинскдрев», телевизоры «Горизонт» и стиральные машины «Атлант».

«Парад диванных войск. Кто в Беларуси жил, то в цирке не смеется», - прокомментировали парад в группе «Чай з малінавым варэннем».


Мнение

Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому