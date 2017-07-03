Фотофакт: Лукашенко провел парад «диванных войск» 30 3.07.2017, 12:26

12,464

Диктатору также «салютовали» стиральные машины и телевизоры.

Парад в честь «дня независимости» 3 июля не обошелся без курьезов. Кроме подразделений белорусской армии свою «мощь» всему миру продемонстрировали и «передовые отряды» луканомики – диваны «Пинскдрев», телевизоры «Горизонт» и стиральные машины «Атлант».

«Парад диванных войск. Кто в Беларуси жил, то в цирке не смеется», - прокомментировали парад в группе «Чай з малінавым варэннем».

Парад диванных войск



День независимости, Минск, 2017 pic.twitter.com/2NeltwyZBf — Чай з варэннем (@belteanews) 3 июля 2017 г.