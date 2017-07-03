Stratfor: Растет напряженность вокруг Беларуси и стран Балтии 1 3.07.2017, 15:36

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Американская частная разведывательная компания опубликовала доклад об угрозе российской агрессии.

Большой балтийский регион, который также включает и Беларусь, является потенциальной горячей точкой в противостоянии Москвы и НАТО, отмечается в аналитической статье компании Stratfor, которая специализируется на геополитическом прогнозировании, пишет «Белсат».

Нет признаков, что это противостояние быстро сойдет на нет, говорится в прогнозе компании на 3 квартал 2017 года.

Более того, обостряются отношения между Москвой и Вашингтоном в связи с войной в Сирии, Евросоюз проголосовал за продление санкций против России в связи с аннексии Крыма и агрессией на Донбассе. США по этой же причине расширили ограничения против россиян и российских организаций, а в Конгрессе готовится дополнительный новый пакет санкций против Москвы.

«Запад-2017»

Stratfor обращает внимание на все новые встречи авиации России и НАТО в небе над нашим регионом, которые стали более частыми за последние несколько недель. Так, например, 19 июня российский истребитель Су-27 подошел на 1,5 м к американскому разведывательному самолету RC- 135.

На следующий день истребитель НАТО близко подошел к самолету Минобороны России, в котором в качестве пассажира сидел московский министр обороны Сергей Шойгу.

Растет количество войск вокруг нашей страны – Москва готовится к совместным стратегическим учениям «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси и вдоль всей западной российской границы. Также НАТО на постоянной основе разместило международные контингенты в Литве, Польше, Латвии и Эстонии.

Учения «Запад», по мнению Stratfor, ранее фактически симулиравали атаку в Польшу и страны Балтии, а в 2017 году могут стать самыми крупными по масштабу. Представители стран Балтии также выражали обеспокоенность тем, что российский контингент, который придет в Беларусь для учений, может здесь и остаться.

Топливо в костер Донбасса

Еще две потенциально опасные точки на восточной границе современной Европы – временно оккупированные пророссийскими боевиками районы Восточной Украины и Приднестровье.

Практически каждый день на линии разграничения на Донбассе происходят перестрелки или даже заметны бои между украинскими войсками и формированиями боевиков.

«На самом деле интенсивность боев недавно выросла, и возможны новые вспышки на фоне роста напряженности между Россией и Соединенными Штатами», – считает Stratfor.

Компания отмечает как неготовность Москвы к компромиссу, так и заинтересованность Украины в увеличении военно-технической поддержки с Запада. Однако прогнозирует, что в ближайшее время обе стороны вряд ли решатся начать большие боевые действия.

Приднестровье в окружении

Никем не признанная «Приднестровская Молдавская Республика» – пожалуй, первая в ряду «народных республик», которые были созданы за последние 25 лет при непосредственном участии российских Вооруженных сил и остаются существовать под официальным или неформальным московском протекторатом.

Еще в 1991 году регион, в котором не было молдавского большинства, откололся от Молдовы в связи с предполагаемым нарушением прав русскоязычных. Произошел вооруженный конфликт, который в 1992 году закончился перемирием.

Однако с этой весны Украина и Молдова организовали совместные пограничные пункты на приднестровско-украинской границе, что ставит экономику ПМР под фактический контроль Кишинева. В фактическом окружении оказались также российские войска – около 1.200 человек, которые остаются в Приднестровье.

Таким образом даже без крупных военных столкновений от Балтийского до Черного моря возник пас из трех регионов противостояния, сознательные провокации или случайные инциденты в каждом из которых могут повлиять на судьбу всего континента.