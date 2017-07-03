«Немецкая волна»: Кому в Беларуси нужны военные парады 8 3.07.2017, 16:29

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Деньги, потраченные на парады с участием тяжелой техники, было бы лучше направить в армейский бюджет.

В Минске 3 июля, в понедельник, отгремел парад по случаю празднования дня независимости Беларуси. Под залпы старой пушки прозвучал официальный гимн «Мы белорусы - мирные люди», а затем колонны танков, систем залпового огня и ракетных комплексов, вертолеты и самолеты, ведомые, в том числе, и российскими пилотами, с грохотом демонстрировали маршевую выучку перед стоящим на трибунах руководством страны во главе с правителем и верховным главнокомандующим Лукашенко, пишет обозреватель «Немецкой волны» Наталья Макушина.

Чтобы демонстрация достижений ВПК окончательно поразила воображение наблюдателей, организаторы мероприятия добавили к парадному строю еще и гражданскую технику местного производства. Так что главнокомандующему пришлось созерцать торжественный проезд кукурузоуборочных комбайнов, тракторов с опрыскивателями, роторных жаток и даже автомобилей с колбасами, пивными бочками, стиральными машинами и керамическими ванными.

Несколько сотен человек на гостевых трибунах приветствовали эту передвижную выставку достижений народного хозяйства, размахивая флажками вполне искренне. Но многие белорусы задаются вопросом: зачем тратить средства на никому кроме начальства не нужную показуху и превращать Минск в полигон для совершенствования водительского мастерства, в то время как на модернизацию белорусской армии требуется денег в 6 раз больше, чем составляет весь военный бюджет 2017 года.

Столбы тоже против

Дискуссия о необходимости проведения парадов ведется в Беларуси не первый год. Она разгорелась с новой силой после того, как неделю назад спешивший на репетицию танк Т-72 сбил фонарный столб и дерево на главном проспекте Минска. Происшествие обошлось без жертв, хотя случайные прохожие находились всего в нескольких метрах от многотонной машины, которую на полном ходу внезапно развернуло на 180 градусов и вынесло на газон.

В соцсетях это событие вызвало резкую критику. «Половину Минска задымили, асфальт испортили, сколько денег в трубу улетает?», «Лучше вместо показухи делом заниматься», - написали одни. «Военную технику приятней смотреть на выставке Milex», где про нее расскажут и внутри дадут посидеть», - считают другие. А петиция «Требуем прекратить проведение военных парадов в Минске!» всего за несколько дней собрала более 8 тысяч подписей.

Возмущение белорусов можно понять. Происшествие со сбитым столбом - далеко не первое в новейшей истории подготовки к парадам. Были случаи, когда танк упал с платформы, как на площади в Гродно в 2013 году, или загорелся, как во время ночной репетиции парада в Минске три года назад. Но военные всего лишь выполняют приказы начальства и гоняют тяжелую технику по центральным улицам столицы, после чего асфальт превращается в стиральную доску и требует немедленного ремонта. Да и топлива на такие прогоны уходит немало. И хотя сумму всех затрат власти не раскрывают, понятно, что это удовольствие недешевое.

«Денег не жалеть!»

Традиция проведения праздничных парадов сохранилась в Беларуси с советских времен, когда экспорт нефти позволял каждой союзной республике транжирить средства на ублажение местного начальство самим видом слаженного хода боевых машин, отрепетированного с точностью до сантиметра. Населению в этом спектакле отводилась роль статистов, главные «актеры» занимали почетные места на трибунах, как было и на этот раз.

Но в экономике независимой Беларуси ситуация иная. Военный бюджет страны и раньше не превышал 700 млн долларов, а в этом году составляет всего около 500 млн. В то же время, по подсчетам специалистов, только годовой налет для поддержания квалификации белорусских военных летчиков требует не менее 175 млн долларов в год.

Власти ищут, где бы «перехватить до получки», чтобы раздать набранные долги, и казалось бы, надо беречь каждую копейку в дырявом армейском кошельке. Однако в мае Лукашенко заявил, что денег тут жалеть не надо: «Парад должен быть настоящим, впечатляющим. Для этого и проводится, мы показываем людям, что не зря едим военный хлеб».

А начальник отдела информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров договорился до того, что назвал противников военных парадов «идейными наследниками Вильгельма Кубе», главы оккупационной администрации нацистов в Беларуси в 1941-1944 годах.

С пустым карманом, но парадным строем

Понятно, что для идеологов торжественный показ боевой техники, предназначенной для поражения объектов и живой силы противника, - акция, рассчитанная на восхищение и восторг публики. Но от парадной демонстрации технической мощи боеспособность армии не повысится. Она зависит от разумного финасирования закупок оружия, профессиональной подготовки военных и достойной оплаты их труда.

А если армейский бюджет невелик, то потешные смотры вызывают не гордость и восторг, а сожаление. Тем более, что они уж точно не напугают потенциальных супостатов, если им все же вздумается нарушить границы мирной Беларуси.