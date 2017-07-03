У российских военных на Донбассе иногда находят интересные документы 2 3.07.2017, 16:55

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Алексей Арестович

Россия как социосистема не может породить необходимое количество военных.

Мать взятого в плен военнослужащего РФ Виктора Агеева в интервью российским СМИ утверждала, что не знала об участии своего сына в войне на востоке Украины, но рассказала, что благодаря жалованию сына-контрактника может выплачивать кредит. Какое количество убитых российских военных на Донбассе и в Сирии заставит население России отказаться воевать, и какие документы находят в карманах убитых на Донбассе россиян, «Апострофу» рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

- Мы имеем четкий показатель по Афганистану. Советская официальная пропаганда говорила, что там погибло 15 тысяч человек. Эта цифра была придумана очень поздно, практически перед выводом войск. По данным негласного расследования самих воинов-афганцев, иностранных источников, потери СССР в Афганистане составляли до 115 тысяч человек. Из них 26 тысяч захоронены на территории Украины. В Советском Союзе ропот начался, когда количество погибших превысило 50 тысяч человек, но это при численности населения страны в 286 миллионов. Получается, что понадобилось убить 50 000 человек, чтобы люди заметили эту войну. После этого начались разговоры в каждом дворе, на каждой кухне - война пришла в каждый дом. Теперь, кроме ругани советской власти, возникала тема потерь в афганской войне и ее бессмысленности.

В России население около 150 миллионов. Думаю, что в совокупности они должны потерять в Украине 30-50 тысяч человек. Тогда эта проблема придет в каждый дом, и ее станет невозможно игнорировать и рассказывать о том, что они ничего не знают. А до этого они будут терпеть. Это будет макросоциальное действие, которое коснется каждого и окажет действие на всю страну. Порог терпимости, после которого даже высшее руководство начнет уходить, - 50-80 тысяч человек, которые будут убиты во время войны.

Сейчас сложно оценить потери РФ в Украине - никто не считает «ихтамнетов» и наемников. Я провел неделю в АТО, и только на моих глазах убили человек 20, но это тихая неделя, когда не ведутся активные бои. Потери у них большие.

Давайте сошлемся на российские источники. Комитет солдатских матерей России, которые считают [погибших] солдат. Они при официальных данных по Чечне в 4500 человек насчитали 14500 погибших. Они сейчас говорят, что на Донбассе убиты до 2000 кадровых российских военных. Добавим еще 2000 «ихтамнетов» и не меньше 5000 наемников, правда, их не считают. Поэтому сейчас потери РФ на Донбассе можно оценивать в 4-5 тысяч человек. Хотя реальные потери гораздо больше. Думаю, что потери в Сирии - не меньше 2 тысяч человек. Суммарные потери в Сирии и на Донбассе со стороны России могут составлять до 10 тысяч человек. Поэтому до порога недовольства еще далеко.

Когда обыскивают убитых кадровых россиян, то бывает, что паспорта нет, а справка на ипотеку лежит в правом нагрудном кармане. Святое они не выпускают. Очень многие пошли в контрактники, потому что сделали доступной ипотеку - военные кредиты - при подписании контракта дают ипотечный кредит с низкой ставкой, а зарплата позволяет это гасить. Они за это стоят до последнего. Родственникам, которые выступают, говорят, что они останутся без ипотеки, без квартиры. Поэтому там все тихие и пригожие и молчат за убиенных сыновей. Россия как социосистема не может породить необходимое количество военных, поэтому они идут на всякие ухищрения.