Встреча Путина и Трампа: 2,5 часа ни о чем 1 8.07.2017, 14:03

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Альфред Кох рассказал, о чем договорились Путин с Трампом.

2,5 часа переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина дали минимальный результат, написал бывший вице-премьер России в Фейсбуке.

- Судя по той крайне скудной информации, которая имеется на данный момент, за 2,5 часа переговоров Трамп и Путин договорились:

1. По дачам российского посольства в США - ничего.

2. По Украине - ничего.

3. По санкциям - ничего.

4. По Сирии - прекращение огня (правда неизвестно, что на этот счёт думают ИГИЛ, антиасадовская оппозиция, сам Асад и Иран).

5. Просочилась информация, будто Путину удалось отстоять Асада. Но откуда эта инфа - неизвестно. Похоже на фуфло.

6. По кибератакам и попыткой повлиять на американские выборы - тоже ничего.

Ещё что-нибудь есть? Если нет - то негусто... О чем они 2,5 часа тёрли?

П.С. А Путин-то не опоздал на встречу! Ссыкливый, когда надо. Знает край, не падает!