Успешных белорусов обложат новым побором? 38 9.07.2017, 8:55

14,958

Диктатор призвал тех, у кого «есть деньги», начать возрождать деревни и малые города.

Александр Лукашенко 8 июля на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») призвал белорусов возрождать свою малую родину и родные места. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать».

Диктатор пояснил, что его недавняя поездка в поселок Копысь — это попытка обустроить Беларусь, показать пример, какой должна быть страна. «Подошла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень. Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков», — отметил он.