Кто «крыша» у Путина? 4 Александр Горный, «Эхо Москвы»

9.07.2017, 17:09

У Путина его «крыша» - это его страна и бедствующий народ.

Опять мы смотрим заискивающе на Трампа, считаем часы и минуты, анализируем рукопожатия, ну вот нафига? Ну вот честно, стыдно за страну, от этого внешнеполитического цирка. Ну полетел, ну встретился, ну поговорил. Что, от этого изменится у нас в стране? Выборы отменят, или ВВП вырастет больше, чем ожидалось?

Меня больше волнует, что у нас в стране происходит, как россиянам живется, а нас опять отвлекают на внешнюю политику. Зачем? Потом ещё пару недель будут пережевывать и улавливать сигналы.

То, что президенты встречаются это нормально, да и если не встречаются, ничего страшного, главное, чтобы на кнопки не жали, ну вы понимаете какие, ядерные.

Мне в этом плане понравился китайский лидер. Плевать он хотел на всех, за его спиной мощнейшая экономика, без которой мировая рухнет. Может нам действительно не надо стучать себя пяткой в грудь и бить в барабан патриотов? Может надо максимально сконцентрироваться на собственной экономике, раскрутить гайки внутренней политике, начать финансировать образование и медицину? Мне лично, как и моим близким, абсолютно параллельно, что думает Трамп о России, мне лично важно, что происходит у меня в стране и что думает об этом Путин.

На каком внутреннем фоне полетел в Гамбург Владимир Владимирович? Прыгающая на брюхе экономика, гонения на оппозицию и культуры, мракобесие Полонской и низкий дохлый туристический сезон в Крыму, так как россияне не могут себе позволить дорогой отдых на отечественных курортах.

У каждого есть так называемая «крыша». У Путина его «крыша» - это его страна и народ, которые ему доверили быть президентом. Пока народ бедствует, пока с каждым днём всё больше нищих и жирнее чиновники, пока страна летит на ручном управлении, пока президент разбирается с подмосковными помойками и погибают наши сограждане от отсутствия медицинской помощи, я уверен, делать нам нечего на этих G20. Мне сейчас «плевать» на Сирию, мне «плевать» на Украину, мне важнее моя страна. Может вместо G20 лучше было полететь в Крым и заняться нашим крымским дурдомом, или на Дальний Восток, или в глубинку заехать, но так, что-бы нежданчиком и без ФСО?

На носу президентские выборы, а я точно не знаю, пойдет ли Владимир Путин или нет. Если Да, то какая у него программа на следующий срок? Я хочу видеть дебаты Путина и других кандидатов, настоящие и яркие. Страной надо заниматься и не только во время прямой линии с народом, который уже воет и стонет, стране нужны изменения, без которых мы просто катимся в пропасть. Где они Владимир Владимирович? И ещё такой вопросик на засыпочку – может Вам встретиться с блогерами, настоящими, попытаться им донести свою позицию и ответить на неподготовленные вопросы? У меня парочка уже есть готовых, но жёстких. Владимир Владимирович, мы большая сила, нас читают и слушают, подумайте.

Трамп веселый парень и я за него рад. У него жизнь удалась и я ему искренне завидую. Хочу сделать пост «Еду к Трампу» и действительно поехать в Америку, напроситься на встречу к Американскому Президенту. Может встретится он с русским блогером? Ну на крайняк постою под забором у Белого Дома, как Порошенко, даже видеообращение запишу.

Ну а в конце поста хорошая новость. В Симферополе полным ходом идёт строительство нового авиационного терминала и взлётной полосы, об этом мой ближайший пост.

Александр Горный, «Эхо Москвы»