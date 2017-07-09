Латынина: Единственное, что может РФ, – делать гадости соседним государствам 20 9.07.2017, 19:11

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Россия является страной, власть которой не котируется за рубежом.

Об этом в эфире программы "Код доступа" на радио "Эхо Москвы" сказала российский писатель и публицист Юлия Латынина.

"Единственное, что может Россия, – она может действительно бросать палки в колеса соседним государствам, она может делать им гадости. Но она эти гадости делает только в слабых странах. Это правда, что в слабых странах эти гадости удается делать", – заявила она.

Латынина привела пример Грузии, которой Россия "бескорыстно сделала гадость", добившись лишь того, что Михаил Саакашвили перестал быть грузинским президентом.

"То же самое касается Украины. Да, в смысле гадости виртуозная гадость – Донбасс. Супер, да? Устроили на территории соседней страны Хамас, ехидно улыбаемся и говорим, что там воюют трактористы и комбайнеры. Очень хорошо. А какие дивиденды, собственно, Россия получила с того, что на Донбассе произошла вот эта Палестина? Минусовые дивиденды заключаются в том, что Россия потеряла украинский рынок вообще и Украину как культуру", – сказала она.

По мнению российского публициста, потеря украинского рынка для российских компаний стала большей потерей, чем приобретение Крыма.

"Украине мы устроили гадость, как и Грузии, потому что они оказались слабыми странами. Но как показывает опыт, когда речь идет о сильных демократиях, когда речь идет об Америке, когда речь идет о Франции, то там мы по-настоящему даже и нагадить-то не можем", – заявила Латынина.

Российско-грузинская война длилась с 8-го по 12 августа 2008 года. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия и большинство стран мира считают их оккупированными территориями.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.