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Солодуха повторит трюк Ван Дамма и сядет на шпагат между танкам

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  • 1.08.2017, 12:42
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Александр Солодуха
Фото: onliner.by

Певец решил не только повторить сам трюк, но и усовершенствовать его.

Белорусский артист Александр Солодуха повторит знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма и сядет на шпагат между танками. Номер покажут 1 и 10 августа в эфире «Беларусь 1», пишет tut.by.

Солодуха решил не только повторить сам трюк, но и усовершенствовать его: вместо двух грузовиков певец растянется в шпагате на стволах между двумя танками.

Что из этого получится, зрители смогут увидеть 1 августа из специального ролика в эфире телеканала «Беларусь 1», а также 10 августа в проекте «Специальный репортаж», который выйдет в вечернем эфире.

Напомним, что в конце прошлого года трюк Ван Дамма повторил белорусский каскадер Денис Блохин, исполнив его на движущихся машинах производства БелАЗ. Видео собрало более миллиона просмотров.


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