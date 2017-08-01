Видеофакт: в Бресте женщина получила в обменнике лишние $540 и убежала 4 1.08.2017, 20:02

В Беларуси за ошибки кассиров должны отвечать граждане.

Милиция разыскивает женщину, которая 26 июля получила в обменнике лишние 540 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

На записи камер видеонаблюдения, установленной в супермаркете "Микс", видно, как в 12.10 в обменник заходит женщина, а затем выбегает на улицу. По информации правоохранителей, во время обмена валюты ей выдали лишние 540 долларов.