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Видеофакт: в Бресте женщина получила в обменнике лишние $540 и убежала

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  • 1.08.2017, 20:02

В Беларуси за ошибки кассиров должны отвечать граждане.

Милиция разыскивает женщину, которая 26 июля получила в обменнике лишние 540 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

На записи камер видеонаблюдения, установленной в супермаркете "Микс", видно, как в 12.10 в обменник заходит женщина, а затем выбегает на улицу. По информации правоохранителей, во время обмена валюты ей выдали лишние 540 долларов.


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