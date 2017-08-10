Гомельчане вышли на стихийный митинг 2 10.08.2017, 8:32

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Жители микрорайона Старый Аэродром решили подняться и отбить у застройщиков свое жилье.

Стихийный митинг на улице Тимофеенко в Гомеле начался после того, как местные жители узнали, что условия в их районе могут быстро и значительно ухудшиться. Как стало известно, администрация Железнодорожного района начала обсуждения об уплотнении микрорайона, который гомельчане называют Старый Аэродром, сообщает «Белсат».

На этом месте может появиться многоэтажка

Местные жители возмущены. Мол, и так сюда слабо доходит солнечный свет.

«Я живу на втором этаже. Здесь поставят многоэтажку. У меня свет только с утра и до 11-и часов. Теперь его не будет вовсе», – возмущается Наталья Демьянцева.

К тому же, когда начнется стройка, может навсегда исчезнуть зеленая зона, а на месте детских площадок появятся паркинги. Отдельная проблема – перенаселенность, которая может прийти с новыми жителями. Очереди в поликлинике, нехватка мест в школах и детских садах – гарантированы.

Аргументы чиновников те же, что и всюду

Ответственные за стройку сетуют на нехватку жилья в городе. К тому же, местные власти обещают улучшение условий в виде новых объектов, необходимых для ежедневного функционирования жителей района. Но люди этому не верят.

Борьбу за Старый Аэродром его жители ведут уже два года. В 2015-ом люди собрали более 700 подписей против уплотнения. Тогда местные власти дали отмашку остановить проект. Сейчас, по рассказам местных жителей, понемногу и непрозрачно начинают новые попытки.

Жители начали новый сбор подписей

«Два года назад они хотели построить на всех трех площадках нашего района по одному дому. Они переждали два года, пока юридически обращение граждан перестанет действовать. Они приняли решение разделить этот район на несколько частей», – пояснил член инициативной группы Артем Шапаров.

Почему Старый Аэродром настолько серьезно заинтересовал застройщиков? Конечно, раньше он располагался на окраине города. Сейчас это практически центр.