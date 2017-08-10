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Корочки белорусских «спецслужб» можно купить в интернете

  • 10.08.2017, 20:13

Каждый желающий может приобрести «удостоверение» в один клик.

Вот как анонсируется товар на сайте portmone-shop.by

Обложка для удостоверения КГБ Республики Беларусь. Изготовлена под размер стандартной «корочки» и делает служебный документ намного представительнее, одновременно предохраняя от истирания, пишет belaruspartisan.org.

На обложке для удостоверения золотом вытеснен белорусский герб и надпись «Комитет государственной безопасности».

Ориентация – альбомная (горизонтальная).

Внутри обложка для удостоверения состоит из двух прозрачных карманов размером 90*70мм, в которые вставляется «корочка». Дополнительные отсеки по центру не предусмотрены.

Материал: натуральная кожа

Цвет: бардовый

Габаритные размеры: в сложенном состоянии 110*83мм, в развёрнутом - 225*83мм

Толщина: 6мм

Вес: 45гр

Страна-производитель: Республика Беларусь

Кстати, по той же цене на том же сайте можно купить «корочки» сотрудника МВД и Департамента охраны МВД. Подтверждения причастности к работе соответствующих ведомств не требуется.

Интересно, что когда в 2014 году КГБ объявил тендер на изготовление удостоверений для своих сотрудников, то цена за одну «корочку» приближалась к 3 долларам. И это был «крупный оптовый заказ». Сейчас в интернет-шопе подделку в полтора раза дешевле может купить любой желающий.

Напомним, что случаи, когда мошенники предствляются сотрудниками силовых ведомств не единичны. Так, только в феврале этого года был осужден на шесть лет лишения свободы житель Барановичей, который представлялся сотрудником КГБ и «афганцем» и под разными предлогами выманивал взятки.


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