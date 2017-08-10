Корочки белорусских «спецслужб» можно купить в интернете
- 10.08.2017, 20:13
Каждый желающий может приобрести «удостоверение» в один клик.
Вот как анонсируется товар на сайте portmone-shop.by
Обложка для удостоверения КГБ Республики Беларусь. Изготовлена под размер стандартной «корочки» и делает служебный документ намного представительнее, одновременно предохраняя от истирания, пишет belaruspartisan.org.
На обложке для удостоверения золотом вытеснен белорусский герб и надпись «Комитет государственной безопасности».
Ориентация – альбомная (горизонтальная).
Внутри обложка для удостоверения состоит из двух прозрачных карманов размером 90*70мм, в которые вставляется «корочка». Дополнительные отсеки по центру не предусмотрены.
Материал: натуральная кожа
Цвет: бардовый
Габаритные размеры: в сложенном состоянии 110*83мм, в развёрнутом - 225*83мм
Толщина: 6мм
Вес: 45гр
Страна-производитель: Республика Беларусь
Кстати, по той же цене на том же сайте можно купить «корочки» сотрудника МВД и Департамента охраны МВД. Подтверждения причастности к работе соответствующих ведомств не требуется.
Интересно, что когда в 2014 году КГБ объявил тендер на изготовление удостоверений для своих сотрудников, то цена за одну «корочку» приближалась к 3 долларам. И это был «крупный оптовый заказ». Сейчас в интернет-шопе подделку в полтора раза дешевле может купить любой желающий.
Напомним, что случаи, когда мошенники предствляются сотрудниками силовых ведомств не единичны. Так, только в феврале этого года был осужден на шесть лет лишения свободы житель Барановичей, который представлялся сотрудником КГБ и «афганцем» и под разными предлогами выманивал взятки.