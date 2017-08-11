Economist: Учения «Запад-2017» будут проводиться в условиях секретности и недоверия 8 11.08.2017, 16:41

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Фото: ТАСС

Россия не намерена приглашать наблюдателей НАТО на крупнейшие учения в Европе со времен холодной войны.

Россия глупо не приглашает наблюдателей NATO на учения «Запад-2017». Так британское издание оценивает факт, что NATO не получило приглашения из Москвы понаблюдать за учениями «Запад-2017», которые пройдут с участием российских и белорусских военнослужащих в сентябре, в основном на территории Беларуси.

«Крупнейшие учения в Европе со времен холодной войны будут проводиться в условиях секретности и недоверия», - пишет (перевод - «Радыё Свабода») Economist, добавляя, что по оценкам NATO, в них могут быть задействованы до 100 тысяч военнослужащих, хотя официально называется цифра в 13 тысяч.

Издание вспоминает, что - несмотря на заверения Кремля про оборонительный характер маневров «Запад», которые проводятся каждые четыре года - учения «Запад-2009» закончились имитированным ядерным ударом по Варшаве, что не очень укладывается в смысл слова «оборонительный».

Учения «Запад-2013», отмечает британский еженедельник, имели менее агрессивный характер, но на них прошли тесты оборудования и тактических приемов, использованных полгода позже, во время захвата Крыма и тайного вторжения на Донбасс.

«Секретность, которая окутывает российские учения, только делает их более угрожающими. Путин игнорирует призывы к большей прозрачности со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)... В соответствии с Венским документом, который подписала Россия, страны, которые осуществляют учения с участием более чем 9 тысяч военных, должны заранее сообщать о них. Если в учениях участвуют более 13 тысяч военнослужащих, эти страны должны также пригласить наблюдателей из других стран ОБСЕ», - пишет Economist.

Напомним, 10 августа президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об использовании ПВО на границе Беларуси.