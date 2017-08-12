Игорь Криушенко: Белорусы — трудоголики, стремящиеся к успеху 1 12.08.2017, 11:42

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси по футболу поделился мнением о характере белорусских тренеров.

Игорь Криушенко дал интервью «Известиям».

— В последние годы в РФПЛ много тренеров из Беларуси — Виктор Гончаренко (ЦСКА), Олег Кононов («Краснодар»), Леонид Кучук («Ростов»), Вадим Скрипченко («Урал», «Крылья Советов»), также вы хорошо знакомы с Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым. Со стороны их клубов ощущали интерес к молодежи из вашей страны?

— В последние годы ярких трансферов в Россию из Беларуси не было. После Корниленко вспоминаются разве что Ян Тигорев, Александр Мартынович, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Михаил Сиваков. Здесь сказался тот фактор, что белорусы считаются легионерами. А легионер, если он приходит, должен быть на порядок выше местного футболиста на своей позиции. Поэтому по уровню некоторые наши ребята близки к уровню РФПЛ, но пока не могут конкурировать с легионерами из дальнего зарубежья. Возможно, если в рамках Евразийского экономического союза с белорусов снимут статус иностранцев, экспорт футболистов в Россию увеличится. Но при этом отмечу, что у нас самодостаточный национальный чемпионат. Для меня как специалиста он интересен. Надеюсь, и для зрителей тоже.

— Для БАТЭ внутри чемпионата жизнь осложнилась?

— Да. БАТЭ считается флагманом и гегемоном, но с каждым годом выигрывать чемпионат Беларуси становится все сложнее. Все команды настраиваются по-особому и хотят дать бой и отобрать очки у чемпиона последних лет.

— Весной 2011 года вы покинули «Сибирь». С тех пор были шансы вернуться в Россию на уровне РФПЛ или ФНЛ?

— Явных вариантов не было. Общался с «Сибирью». Лев Стрелков, под началом которого — как генерального директора — я работал в Новосибирске, предлагал вернуться. Это было года три назад. Но я уже работал в «Торпедо-БелАз» (Жодино), у меня был контракт. В общем, не сложилось.

— Сейчас еще рассчитываете вновь поработать в России?

— Всегда приятно поработать в сильном чемпионате, а Россия сейчас находится в топ-6 лиг Европы. Любой тренер хочет попробовать себя на высоком уровне.

— Вы первым из белорусов ярко проявили себя в чемпионате России. После вас у нас закрепились Гончаренко, Кононов, Кучук, Скрипченко. Это феномен национальной тренерской школы или история отдельных личностей?

— Понятно, что между собой мы общались. Но каждый из нас выбирал свой путь развития. И видение футбола отличается. Но все равно что-то нас объединяет — склад характера, стремление чего-то добиться в своей работе. Белорусы — трудоголики, стремящиеся к успеху. Видимо, это национальная черта. Приятно, когда много земляков работают в сильном чемпионате и поддерживают реноме нашей школы, – сказал Криушенко.