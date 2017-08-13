Путин – копия Муссолини 10 13.08.2017, 16:41

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Владимир Путин

Фото: twitter

Регулярные топлесс-выступления Владимира Путина – это не новое, а хорошо забытое старое.

На сайте швейцарской газеты Tages Anzeiger опубликована фотоподборка, которая явно не польстит президенту России. Оказывается, обнаженный торс задолго до Владимира Путина любил демонстрировать еще один небезызвестный политик – Бенито Муссолини.

У итальянского дуче и хозяина Кремля вообще оказалось много общего. Судите сами.

Показательные выступления Муссолини закончились 28 апреля 1945 года, когда он был казнен итальянскими партизанами. Шоу Путина пока продолжается.