Путин – копия Муссолини

Путин – копия Муссолини10
- 13.08.2017, 16:41
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Регулярные топлесс-выступления Владимира Путина – это не новое, а хорошо забытое старое.
На сайте швейцарской газеты Tages Anzeiger опубликована фотоподборка, которая явно не польстит президенту России. Оказывается, обнаженный торс задолго до Владимира Путина любил демонстрировать еще один небезызвестный политик – Бенито Муссолини.
У итальянского дуче и хозяина Кремля вообще оказалось много общего. Судите сами.
Показательные выступления Муссолини закончились 28 апреля 1945 года, когда он был казнен итальянскими партизанами. Шоу Путина пока продолжается.