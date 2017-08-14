Белорусский учитель музыки в США: Иду на зарплату в $154 тысячи в год 10 14.08.2017, 9:31

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Именно столько получал предшественник минчанина Сергея на пике учительской карьеры в Чикаго.

Сергею 33 года, он родился и вырос в Минске. Не успев закончить среднюю школу, переехал с родителями в Чикаго. Там он получил гражданство США и доучился уже в американском учебном заведении, пишет tut.by.

Сейчас — учитель музыки в школе и одновременно разрушитель стереотипа о том, как должен выглядеть человек на этой должности. У него крепко сбитая, подтянутая фигура, прическа «под ноль» и спортивная куртка с джинсами.

Спустя 20 лет после переезда он почти без акцента говорит на русском, но часто запинается, чтобы подобрать нужные слова, и порой перескакивает на английскую речь. Сергей признался, что по-русски говорит только с родителями, и вряд ли уже что-то сможет написать на этом языке.

«Собрали 5 больших сумок и прилетели в Чикаго»

Отец Сергея родился в Сморгони, мать — родом из Минска, оба — выходцы из семей военных. До переезда в США они жили в трехкомнатной квартире на Юго-Западе столицы.

— Дело было 20 лет назад, отец тогда работал инженером на «Атланте», и завод уже поставлял свои холодильники за границу. На тот момент в компании появилось какое-то новое оборудование и специальная компьютерная программа для него.

Отец Сергея научился работать с этой программой, а спустя некоторое время после визита одной из американских компаний на «Атлант», его пригласили работать в Штаты. Оказалось, что в США такие специалисты востребованы и стоят очень дорого.

— Мы собрали тогда 5 больших сумок и прилетели сюда, в Чикаго. Дело было зимой, всё было в сугробах, прямо как в Беларуси. Первый месяц жили в отеле, потом мы как-то умудрились найти квартиру, а я пошел в местную школу.

Мне тогда было 14 лет, в этом возрасте здесь начинается High School. Это последние классы школьного обучения — 9-й, 10-й, 11-й и 12-й. Мне повезло, что у них был специальный класс для таких, как я, — детей почти без знания английского языка. Слава богу, нашел какого-то поляка, с которым подружился. Он уже отлично говорил по-английски и очень помог мне.

«Спустя 10 лет ни о чем не жалею»

— Здесь всё по-другому. Жизнь другая, проблемы другие, — рассказывает Сергей. — Поэтому и учиться сразу было непривычно и тяжело.

— Самая большая разница между минской и чикагской школой, которую я ощутил после переезда, была в огромном количестве всевозможных секций, в том числе музыкальных и спортивных. Однако несмотря на то, что в Минске я учился в музыкальной школе по классу гитары, в оркестре нового учебного заведения для меня места не нашлось. Так что пришлось поддерживать навыки игры в различных школьных группах.

Когда дошло дело до поступления в университет, я пошел к куратору. Вообще здесь ученики заранее знают, куда они идут, но у меня была особенная ситуация — я дотянул до середины 12-го класса, когда оставалось полгода до окончания школы. В итоге куратор посоветовала отправить заявки в 6 университетов, я выбрал один, где и получил двойное образование — исполнитель на гитаре и учитель музыки.

— Мне повезло, я сразу после окончания университета пошел учителем в старшую школу, а позже заслужил право дирижировать оркестром. И сейчас, спустя 10 лет, ничуть об этом не жалею.

Перераспределение районов между школами — большой скандал

— 9 лет я преподавал музыку в школе Lake Zurich High School, а год назад перешел в другую — Hinsdale Central — из-за более высокого рейтинга школы и, соответственно, более высокой зарплаты, — продолжает Сергей.

В этом плане в США интересная ситуация. Если школа хорошая, то и жилье в этом районе будет дороже, — пояснил учитель. — Там, где школа менее престижная, и жить дешевле. Нередки случаи, когда одинаковые дома по разные стороны дороги стоят по-разному, так как находятся в «зонах обслуживания» разных школ.

А если вдруг по какой-то причине начинается перераспределение районов между школами, это всегда сопровождается огромным скандалом, ведь недавно купленный дорогой дом может резко подешеветь.

Есть и обратная зависимость. Школы спонсируются большей частью из налогов на жилье граждан, живущих в зоне охвата этого учебного заведения (есть еще отчисления из государства и штата, но они мизерные по сравнению с ними). Чем дороже жилье, тем больше вливания в школьный бюджет, тем больше квалифицированных учителей она может себе позволить.

«Мы после школы пили пиво в подъезде, здесь у детей нет на это времени»

— Мои родители до сих пор в шоке, — улыбается Сергей. — Они, выросшие в Советском Союзе, ходят на концерты моего симфонического оркестра уже 10 лет и до сих пор не могут поверить — как «кружок» такого масштаба возможен в общеобразовательной школе. В моем оркестре 120 детей, около 300 ребят занимаются в духовой секции, а еще в школе есть хор.

— Они ведь не бегут домой после школы, они занимаются учебой, музыкой, спортом дальше — тем, что им больше всего нравится и что у них лучше всего получается.

Конечно, не в каждой школе всё бывает. В богатых школах дополнительных секций будет больше, чем в более бедных. Но всегда обязательно есть футбольная и баскетбольная команды.

В моей школе после основных занятий дети могут делать всё, что угодно. Хочешь играть в мюзикле — пожалуйста, хочешь заниматься гольфом — не вопрос. Я вспоминаю себя в 13 лет — мы после школы сидели в подъезде, пили пиво и играли на гитаре.

Тут у них нет времени заниматься такой фигней, ведь есть столько интересных занятий. Часто дети проводят в школе больше времени, чем дома.

«Не припомню, чтобы кто-то кому-то давал подзатыльник или бил»

Многие американские фильмы про подростков рассказывают о том, как одни дети в школе издеваются над другими.

— Скорее у меня в Минске были такие проблемы. Между домом и школой стоял стадион, и я знал, что мне его лучше было обойти, чтобы не получить по шее (улыбается). Здесь же всё наоборот. Возможно, это в последнее время поменялось из-за политкорректности, терпимости.

Мы как учителя должны такое замечать и бороться с этим. Но я не припомню, чтобы кто-то кому-то давал подзатыльник или бил. Если какой-то bulling (запугивание, задирание, травля. — англ.) и встречается, то, как правило, в Facebook, Instagram. И тут мы уже бороться не можем.

— Расскажу об одном случае в своей прошлой школе. Недавно выяснилось, что там среди футболистов была традиция, когда старшеклассники заставляли что-то делать учеников младших классов.

Про это узнали, и сразу же разразился чуть ли не национальный скандал, многие тренеры мгновенно потеряли работу, детей распределили по другим секциям. То есть такое существует, я слышал даже о случаях самоубийств у детей, когда их доводили другие ребята. Но это редкость, а не какая-нибудь эпидемия. Кстати, здесь в каждой школе обязательно есть психологи, в моей текущей — сразу три.

Учитель — публичное лицо

— Вообще, руками здесь людей трогать нельзя, потому что это часто грозит серьезными последствиями. Например, моя бывшая девушка любила кричать и махать передо мной руками, зная, что я тронуть ее не могу. Я — учитель, публичное лицо, и если станет известно хотя бы о подозрении в насилии, меня уволят еще до того, как я доеду до работы. Кстати, то же самое мне грозит, если меня поймают пьяным за рулем. Учитель не может подавать такой пример детям.

Поэтому в случае какого-то конфликта лучше никого не трогать, а сказать: «Я сейчас позвоню в полицию». Что уже говорить про возможный тактильный контакт с детьми…

Добавлю, что я занимался здесь боевыми единоборствами, но во время обучения тренеры постоянно повторяли «Ты не сможешь применять свои знания почти никогда». Есть закон, и люди, которые могут нанять себе хороших адвокатов, это знают. Поэтому здесь никто не ходит «морду бить», хотя русские иногда забывают про это. Приедет полиция, и им абсолютно наплевать, кто ты, откуда ты, кого ты знаешь, и кто твой папа.

Детей здесь не нужно заставлять учиться

— А их не нужно никогда заставлять, и никто этого не делает. Они сами видят, как живут их родители, они уже знают, чего хотят от жизни и что им нужно сделать для того, чтобы достичь поставленных целей.

В школе выясняют, что у ребенка получается лучше всего, и объясняют, что нужно знать, какие предметы необходимы для поступления на ту или иную специальность. А дальше ребенок зубрит сам, его не нужно подталкивать. Если школьник выбрал какой-то университет, ему подскажут, что там, например, больше шансов у игрока в футбол — и он понимает, что ему нужно записаться на соответствующую секцию, и будет ходить туда «как шелковый» без принуждения.

Здесь это передается из поколения в поколение, рассказал Сергей. Люди не знают другого и прекрасно понимают «американскую цепочку»: нужно хорошо закончить хорошую школу, чтобы поступить в хороший университет, получить там хорошую специальность для того, чтобы тебя взяли на хорошую работу, где ты будешь хорошо зарабатывать. Потом ты построишь хороший дом, и у тебя появятся дети, которых ты постараешься отдать в хорошую школу. И так по кругу.

— Конечно же, не все школы одинаковы, в каких-нибудь гетто они и могут чем-то напоминать белорусские в плане отношения к занятиям, но в большинстве дети понимают, зачем они приходят учиться.

Тут нет правила «ждем 15 минут и уходим»

— Это был еще один новый, необычный момент для меня после Беларуси. В моей школе дети после урока подходят и говорят «спасибо». Они знают, что у них будет больше проблем, если они поссорятся с учителем. Бунт в классах на моей памяти никто не поднимал.

Я помню белорусское «правило» у учащихся — «ждем 15 минут и уходим». То есть, если учитель задержался больше, чем на четверть часа, дети просто сбегают из кабинета. Здесь такого я не видел.

Расскажу историю, которая случилась буквально вчера. У меня было много занятий, я очень устал и, прослушивая наш последний концерт, заснул в офисе. Проснулся — уже 20 минут урок идет. Я быстро собрался, прихожу к детям, а они сидят и учат! Никто никуда не ушел, все просто работали. Конечно, они заметили мое опоздание, но это ничего для них не значило.

Сколько зарабатывает учитель в Чикаго?

В Беларуси профессия учителя не пользуется высокой популярностью, в том числе из-за невысоких заработков.

— В своей новой школе я занял место учителя, который ушел на пенсию. Так вот, в конце своей карьеры он получал 154 тысячи долларов в год. Красота в том, что пенсионный фонд для учителей формируется по-особенному. Простыми словами, учителя, которые сейчас работают, платят тем, кто уже вышел на пенсию.

Причем размер пенсии для учителей считается так: берется средняя зарплата за последние 10 лет, и 75% от этого числа и будет пенсией. То есть в нашем случае человек после окончания карьеры получает около 115 тысяч долларов в год. Это очень неплохо.

Что касается меня, то мой оклад учителя музыки сейчас 90 тысяч в год, в следующем году я надеюсь на увеличение до 97 тысяч. Плюс я тренер по гольфу, это дает мне еще около 5 тысяч годовой зарплаты. Однако далеко не все берут себе дополнительные кружки и занятия. Это я могу позволить себе допзаработок в свободное время, а учитель математики с более серьезной, на мой взгляд, нагрузкой в это время будет проверять работы учеников.

Вообще, зарплата учителя здесь зависит от нескольких факторов, в том числе стажа и образования (сколько колледжей/университетов он закончил). Есть специальные таблицы окладов, которые варьируются в зависимости от районов. В более дорогих районах с более престижными школами учителя получают больше.

То есть учителя здесь зарабатывают неплохо. Миллионером, конечно не станешь, но для комфортной жизни, покупки дома и машины достаточно.

Здесь дети любят ходить в школу

Напоследок спрашиваем Сергея о самом важном, на его взгляд, отличии американских и белорусских систем образования.

— Самый главный плюс американской системы образования в том, что у учеников есть намного больше возможностей понять то, что им нравится или не нравится. У них есть вера в то, что школа им покажет их будущее. Они любят ходить в школу, у них здесь друзья, тут они чувствуют себя свободно и безопасно.

Я помню, что многие, кто сюда приезжал из Беларуси, смеялись: «О, они в девятом классе учат то, что мы учили в третьем». Но разница в том, что здесь дети выбирают то, что они хотят.

Если я не хочу быть математиком, то я получу минимальный набор знаний по этому предмету, не более. Зато у меня будет больше времени для, например, любимой биологии. Или наоборот. А в Беларуси абсолютно все учат химию. При этом большинству в будущем она не нужна.

Здесь у ребят уже с самого начала появляется выбор, и это здорово. Есть мнение, что тут люди глупые. Лично я этого вообще не заметил. Просто они с детства специализируются на том, что у них получается лучше.