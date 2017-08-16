Как белорусы создали успешный бизнес по продаже «лайков» в соцсетях 16.08.2017, 8:59

Команда Steepshot

Фото: Павел Мартынов

Оригинальная идея проявилась в конце 2016 года.

Несколько месяцев назад белорусские стартаперы создали социальную сеть на блокчейне Steepshot и приложение для нее, где можно получать криптовалютные токены за лайки к фотографиям, которые размещают пользователи.

О том, как появилась идея и чего ждать от проекта, Myfin.by рассказал его создатель Павел Мартынов.

«Мы – не разновидность Instagram»

– Идея появилась у меня конце 2016 года. Я активно интересовался только вышедшими на рынок блоггинг-платформами Steemit и «Голос», и понял, что эти проекты не только выживут, но и станут огромными. Что сейчас и подтверждается, – рассказывает стартапер.

Что такое Steemit и «Голос»? Простым языком, это соцсети для блоггеров-адептов блокчейна. Они являются децентрализованными и модерируются только самими пользователями, а не создателями платформ или какой-то компанией.

При этом любая социальная активность в сети оплачивается внутренней криптовалютой, она ликвидна и торгуется на криптобиржах, для удобства баланс отображается в долларах США. Если ваш пост или комментарий понравится другим участникам, то вы можете заработать на нем сотни и даже тысячи долларов.

Рыночная капитализация Steem сейчас составляет 263,2 млн долларов, а Golos– 16,6 млн. Однако Steemit и «Голос» – социальные сети для блоггинга, то есть интересны тем, кто пишет и публикует тексты. А вот для тех, кто больше заинтересован распространять визуальный контент, специализированной платформы не было.

– И я подумал, что наверняка есть большое количество людей, которые не то чтобы не склонны к написанию статей, а просто не хотят тратить на это время – ввиду его нехватки. И им было бы интересно делиться фотографиями. Тем более, что уже есть убедительный пример – Instagram. Но мы не просто Instagram, который платит токены, – говорит Мартынов.

Во-первых, создатели приложения работают над функционалом, который позволяет пользователям технически доказать, что тот контент, который они разместили, действительно им принадлежит.

Во-вторых, здесь постоянно работают над улучшением системы поиска по контенту.

– Уверен, что можно сделать лучше, чем в Instagram. Кроме того, мы сейчас взаимодействуем с продуктологом, который помогает нам усовершенствовать текущую концепцию продукта. Этот человек работал в известных проектах, как Mamba.ru и Фотострана. И мы надеемся, что результатом нашего сотрудничества будут новые интересные решения для Steepshot, – считает автор проекта.

«Токены – это не деньги»

– Очень важно понимать, что пользователь получает за размещенный контент не деньги, а токены. Эти токены начисляются в результате запрограммированной эмиссии и определенным образом распределяются между всеми участниками сети, – подчеркивает Мартынов.

Большая часть из новых произведенных токенов достается именно тем, кто производит контент. И между ними идет распределение пропорционально количеству полученных лайков, а если быть точнее, то пропорционально той силе, тому весу в сообществе, которым обладают те, кто ставит эти лайки.

Таким образом распределяются вознаграждения.

– Почему токены, которые мы распределяем, имеют какую-то ценность? Это отличный вопрос, который часто задают. Во-первых, нужно понимать, что на эти токены есть спрос, они ликвидны, их ежедневно кто-то зачем-то покупает, – отмечает собеседник.

Цена на токены формируется рынком на основе спроса и предложения. У людей, которые покупают токены, есть разная мотивация.

Кто-то покупает для того, чтобы получить больший вес в Steepshot, т.е чем больше у человека токенов, тем весомее его решение, когда он ставит лайк, тем большую получит выплату человек, который разместил тот или иной контент, чем больший у него вес в сообществе.

Кроме того, имея определенную часть токенов, пользователь Steepshot владеет частью сети и становится не только генератором контента, но еще и одновременно акционером. И поскольку он является акционером сети, то часть эмиссии распределяется ему в качестве дивидендов.

Также если пользователь, например, хочет каким-то образом повлиять на то, какое количество людей просмотрит его контент и возможно получит большее вознаграждение, то, отправив небольшое количество токенов, он может получить право на показ своего контента в промо-секции и таким образом продвинуть свой пост.

– Самый простой способ приобрести токены – это купить их на бирже. Существует большое количество криптовалютных бирж, как централизованных, так и децентрализованных. В Steepshot пока нет внутреннего токена. Мы базируемся на блокчейнах Steem и Golos, – говорит Мартынов.

«Не планируем больше, чем на три месяца вперед»

– Пару недель назад я был на «Голос-фесте» и имел возможность поговорить с техническим директором Steem, которые работает с блокчейном с 2009 года. Он сказал: «Я так долго работаю в этой сфере, потому что я никогда не планирую больше чем на 3 месяца вперед». Планировать стараемся, планируем расти и увеличивать все возможные показатели, но загадывать наперед дальше, чем на ближайшую перспективу, не хочется, т.к. в блокчейн-среде изменений много и они происходят очень быстро.

«Прямых конкурентов пока нет»

– Мы не видим на сегодняшний день прямых конкурентов, потому что существующие решения, которые позволяют пользователям что-то зарабатывать, публикуя контент, это небезызвестные Steemit или «Голос». Мы не считаем себя их прямыми конкурентами, потому что это блоггинг-платформы, а мы ориентируемся на другой контент, – рассказывает руководитель проекта.

Что касается Instagram, то это тоже не прямой конкурент, т.к. на сегодняшний день никакой экономики, за исключением рекламной, в Instagram нет.

Еще площадку сравнивают с Nimses. Но и с ними прямой конкуренции нет, поскольку у Steepshot выплаты реальные, а у Nimses выплаты виртуальные.

Те очки, которые Nimses выпускает, на самом деле ничего не стоят:

– Ходят слухи, что есть возможность обменять их в нескольких кафе на продукцию, но по факту нельзя продать их где-то на бирже и получить реальное вознаграждение.

Модели Nimses и Steepshot отличаются, т.к. модель Nimses – это по сути продать пользователям то, что они через какое-то время сделают возможность этими токенами где-то расплатиться.

– В отличие от Nimses, экономика которых заработает где-то через год, по их обещаниям, наш проект работает и зарабатывает уже сегодня. Токены, которые получают наши пользователи, можно конвертировать, они ликвидны. Поэтому мы не считаем их на сегодняшний момент прямыми конкурентами.

«Возможность быстро зарабатывать – вот что прекрасно в блокчейн-проектах»

– Мы уже зарабатываем. Пару месяцев назад в блокчейне Steem появилась возможность для приложений монетизировать контент, который публикуется через них пользователями и такая же возможность появится для блокчейна «Голос». Мы пользуемся этим функционалом, для того, чтобы монетизировать приложение.

Работает следующим образом: пользователь публикует какой-то контент и получает за этот контент выплату, мы с этой выплаты берем комиссию как приложение, через которое осуществлялась публикация.

– Комиссию расходуем на развитие проекта, но, конечно, часть расходов мы покрываем из своих денег, – говорит создатель проекта.

Сами пользователи могут обналичить «лайки» и перевести средства через биржи на карту.

Но не все пользователи хотят выводить свои криптозаработки в фиат, так как практика показывает, что с течением времени фиатные валюты по отношению к криптовалютам постепенно падают в цене и зачастую выгоднее хранить все в токенах. К тому же хранение в токенах увеличивает значимость данного участника в сообществе.

– Наше приложение развивалось итерационно. Приложение для iOS появилось 1,5 месяца назад, а для Android около трех месяцев назад. То есть проект очень молодой, но уже есть возможность зарабатывать. Вот что прекрасно в блокчейн-проектах! – констатирует Мартынов.