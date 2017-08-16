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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

  • 16.08.2017, 22:43
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Эмма Стоун

Рейтинг возглавила сыгравшая главную роль в фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун.

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мировых актрис, передает РБК.

Список 2017 года возглавила 28-летняя американская актриса Эмма Стоун, сыгравшая главную женскую роль в фильме-мюзикле Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Она, по подсчетам издания, заработала за последние 12 месяцев $26 млн. Ее героиня Миа, бариста в кофейне и подающая надежды актриса, помогла собрать фильму $445,3 млн кассовых сборов по всему миру.

Второе место заняла 48-летняя Дженнифер Энистон с годовым заработком в размере $25,5 млн. Журнал указывает, что основной ее заработок — от рекламных кампаний (Emirates airlines, Smartwater и Aveeno). Также часть доходов составила прибыль от продажи косметической компании Living Proof (куплена Unilever в декабре 2016 года за неназванную сумму), где у Энистон была доля.

На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс ($24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах «Мама!» Даррена Аронофски, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior.


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