В Гродно вошли «зеленые человечки» 7 17.08.2017, 7:58

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Колонна тентованных грузовиков въехала на территорию воинской части на Фолюше.

Об этом в «Фейсбуке» вчера вечером написал белорусский журналист, автор независимых расследований о гибридной агрессии РФ Денис Ивашин:

«Только что в расположение в/ч 05733 (6-я омбр, Фолюш, Гродно) проследовала достаточно большая военная колона тентованных грузовиков в сопровождении машин автоинспекции. Возможно, подвозят БК и «кизяков с запоребрика», - написал журналист.

Напомним, что вчера российские войска на тентованных грузовиках въехали на территорию воинской части в Печах возле Борисова