Лукашенко: Нечего болтаться по району и делать вид, что что-то контролируешь 32 2.08.2017, 11:44

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Диктатор дал «широкие полномочия» чиновникам на период уборочной кампании.

Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов «самые широкие полномочия». Об этом диктатор заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает БелТА.

«Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор, - заявил Лукашенко. - Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба».

Александр Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств.

«Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках», - подчеркнул диктатор.