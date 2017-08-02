Лукашенко: Хватит с ними цацкаться, нужно встряхнуть народ 44 2.08.2017, 13:55

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Диктатор поручил завершить уборку зерновых максимум до 20 августа.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает БелТА.

"Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае - до 20 августа", - поручил диктатор.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация весьма непростая - из-за погодных условий, других факторов сдвинулись сроки как весенней посевной, так и созревания урожая. "На 8-10 дней мы уже опаздываем", - констатировал он.

"Осложняет положение и высокая спрессованность работ. Наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически не было), сев пожнивных культур и многое другое, - сказал Лукашенко. - Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы, с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, с другой - начать подготовку к посевной озимых культур".

"Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике), по топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение", - отметил диктатор.

Тем не менее, в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около 7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. "Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя", - подчеркнул Лукашенко.

"Поручения правоохранительным органам о жестком контроле за ходом уборочной кампании на прошлой неделе мною даны. Контроль будет серьезнейшим на основании тех законов, которые сегодня существуют, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сохранность урожая - это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить никаких потерь".

"Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. Какое положение с механизаторами? - поинтересовался диктатор. - Как ведется сев пожнивных и поукосных культур? Там имеется большой потенциал для кормопроизводства".

"Еще одна из целей сегодняшнего совещания - обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потерь урожая", - сказал диктатор.

Лукашенко при этом подчеркнул, что категорически запрещается все списывать на погоду. "Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, свекла, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека", - отметил правитель.

"У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур", - резюмировал Лукашенко.

"Почему некачественную технику продаете сельскому хозяйству?" - обратился он с вопросом к вице-премьеру Владимиру Семашко. Он в свою очередь доложил, что по факту 2016-го и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники, как гарантийной, так и постгарантийной. Вице-премьер также сообщил, что все задания по обеспечению техникой нынешней уборочной выполнены. Произведены в достаточном количестве новые зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, однако не все из них оплачены. "Поэтому проблема за хозяйствами, за областями. Выкупать надо", - сказал Владимир Семашко.

Лукашенко поручил руководству МВД и Комитета госконтроля начиная с 1 августа докладывать о случаях выхода из строя гарантийной техники. "Не дай бог выйдет гарантийная техника из строя - факты мне эти все доложить по стране. И не дай бог туда больше суток не появится гарант", - предупредил правитель.

Соответствующие показатели Лукашенко поручил проанализировать в сравнении с количеством отказов у техники зарубежных производителей признанных в мире марок. "Возьмем отказы их. Если Семашко на этом уровне работает, к нему претензий нет. Если хоть на одну единицу хуже, пусть пеняют сами на себя. Хватит с ними цацкаться. За некачественную технику отвечает персонально Семашко", - заявил Лукашенко.

Что касается поставок изготовленной техники, диктатор поручил оперативно решить этот вопрос. "Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена - под гарантии губернаторов. Пусть с Семашко определяются промышленники, до какого времени они могут потерпеть с оплатой в этом году. Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате", - распорядился правитель.