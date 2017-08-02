Кто сел на шпагат между танками вместо Александра Солодухи 4 2.08.2017, 15:27

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Похоже, что во всей этой истории не обошлось без одного известного каскадера.

Телеканал "Беларусь 1" показал тизер программы "Специальный репортаж", в которой певец Александр Солодуха садится на шпагат между двумя танками. У пользователей соцсетей сразу возникли сомнения в том, что артист исполняет трюк сам, пишет euroradio.fm.

Во-первых, при всем уважении, Александр Солодуха вовсе не Жан-Клод ван Дамм, который делал аналогичный трюк на двух фурах Volvo. В конце января музыкант рассказывал, что он не боксер и не качок:

"Утром стою перед зеркалом и занимаюсь аутотренингом: "Ты должен быть постоянно в форме". В зал не хожу, гантели не тягаю, на тренажер меня хватило на два месяца, сейчас мы на нем белье сушим".

Во-вторых, в видео нет ни одного общего плана, на котором бы Солодуха стоял на шпагате. А по разному положению рук на различных кадрах многие сделали вывод, что музыканта дублирует каскадер.

Что говорит сам Александр Солодуха?

Днем 1 августа Александр Солодуха хвалился, что сделал трюк сам. Мол, хорошая растяжка сохранилась с юности. Для того, чтобы восстановить навыки и сесть на шпагат, хватило нескольких часов занятий со специальным тренером.

Журналисты, конечно, знали, что Солодуха ― сверхчеловек, но попросили повторить трюк. Но музыкант говорит, что сейчас нет времени, и просит перезвонить через несколько часов.

Вечером произошел следующий диалог:

― Александр Антонович, куда к вам подъехать, чтобы посмотреть на шпагат?

― Ребята, времени нет. Это же несколько часов нужно разогреваться, а у меня концерты, съемки ...

― Хорошо, но хотя бы фамилию тренера, с которым работали, скажите.

― Слушайте, ну это же совсем другая история! Смотрите эфир ― там все будет видно.

У какого каскадера в соцсетях есть фото с "Линии Сталина"?

По сведениям журналистов, сесть на шпагат Солодухе "помог" каскадер Денис Блохин. Полгода назад он уже снимался в подобном ролике, только вместо танков под его ногами были два огромных БелАЗа:

В беседе с журналистами Денис Блохин не подтверждает, но и не опровергает, что дублировал Александра Солодуху: "Вы же понимаете: такие проекты нельзя раскрывать раньше определенного времени".

Но последнее фото на странице каскадера в Facebook ― как раз из "Линии Сталина". А это самое удобное место под Минском, где можно снимать трюки на танках.

По словам каскадера, сесть на шпагат между двух БелАЗов намного сложнее, чем на стволах танков:

"Все дело в движении и в габаритах: танки стояли, а БелАЗы ехали. И высота на БелАЗах была большая, и мороз ― ноги стыли [съемки происходили в конце декабря]. То есть, шпагат есть, но мышцы все равно болели из-за холода. Я бы сказал, что трюк на БелАЗах сложнее, чем даже у того же Ван Дамма, который, к тому же, был еще и закреплен на тросах.

Но, конечно, не все просто и в варианте с танками. По видео видно, что стволы немного дрожат. Это естественно, танки же старые. Также видно, что сапоги скользят по стволам. На БелАЗах все-таки были крепежи для ног. Стоять было однозначно удобнее".

"Все возможно, если имеешь хорошую физическую подготовку"

Способность Солодухи сесть на шпагат Денис Блохин не комментирует. Но рассказывает о себе:

"Не знаю, как насчет "с нуля", но все возможно, если имеешь хорошую физическую подготовку и ощущение равновесия. Потому что оно "играет", его нужно постоянно поддерживать и проверять. А шпагат ― это понятно: он или есть, или нет. я когда-то растянулся, и он у меня есть всегда. Я и сейчас могу повторить трюк. Условно говоря, утром встал, разогрелся немного, потянул ноги ― и все, я готов".

Авторы ролика с Александром Солодухой на танках пообещали раскрыть подробности 10 августа в 21:45. Что поделаешь: видимо, придется включить "Беларусь 1".