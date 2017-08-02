Лев Марголин: У Лукашенко ностальгия по колхозному прошлому 2.08.2017, 16:22

Лев Марголин

Диктатор выродился в ходячий анахронизм.

Государственное агентство БелТА ничтоже сумняшеся сообщает, что правитель Республики Беларусь провел селекторное совещание, на котором обсудил вопросы уборки урожая в 2017 году.

Заместитель председателя ОГП, экономист Лев Марголин ответил ucpb.org, как можно в 21 веке выдавать в эфир такую новость про главу страны.

- Правитель страны проводит селекторное совещание по теме битвы за урожай – это что за нонсенс?

- Я думаю, что это ностальгия. Ностальгия по тем временам, когда действительно были битвы за урожай, когда были селекторные совещания, когда председатели колхозов, кроме того, что им надо было на местах организовывать работу, каждое утро в 8 утра должны были быть в конторе и участвовать, потому что селекторное совещание, потому что может пропасть урожай, произойти что угодно, но на селекторном совещании нужно быть как штык. Если что-то случится с урожаем, председатель отговорится, но если он не явится на селекторное совещание, выгонят с треском, потому что это рассматривалось как неуважение к начальству.

Ну, и я так понимаю, что с этих давних времен у Лукашенко осталась ностальгия. У него очень много таких вот не подростковых, но комплексов, которые сложились в те времена.

- Хорошо. Но БелТА, которое про это пишет, пресс-служба, которая про это пишет, – они не понимают? Они не чувствуют какого-то несоответствия здесь для 21 века? Или они не могут ему сказать об этом?

- Думаю, что кто-то понимает, а кто-то воспринимает это серьезно. Люди, которые проработали большую часть жизни в наших исполнительных структурах, скорей всего, не понимают. Потому что для них – вот дали задание к концу года сделать среднюю зарплату 500 долларов, значит, они должны это задание растиражировать по областям, по районам, по предприятиям, чтобы все руководители составили план мероприятий… Они относятся к этому абсолютно серьезно. Они просто живут в другой парадигме – где есть селекторные совещания, планы мероприятий и графики.

- Но нам ведь с вами смешно: правитель страны, селекторное совещание по теме битвы за урожай!

- Ну, какой правитель – такая и страна. Там, где президенты не берутся перебирать картошку, а занимаются своими делами, правительства занимаются своими делами, а хозяйствующие субъекты занимаются своими делами, и там, где эти хозяйствующие субъекты зависят не от начальства, а от выручки, от денежных потоков, там все по-другому.

- Там биться за урожай не приходится?

- Там биться не приходится. Там это все идет по накатанной с хорошей прибылью, с хорошим результатом. Потому что бизнес без прибыли – это вообще не бизнес, это нонсенс. И там не надо никого понукать, никого заставлять.

Так что мы действительно живем, отставая от века.