Александр Бухвостов: Дело Федынича может развиваться по сценарию дела Беляцкого 1 2.08.2017, 19:43

Александр Бухвостов

В Международной организации труда пристально следят за всем тем, что происходит в Беларуси.

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов пока на свободе. Повесток явиться на допрос или беседу в Департамент финансовых расследований он не получал.

Задержания своих коллег Александр Бухвостов считает самым серьезным наездом на независимое профсоюзное движение за последнее время, пишет belaruspartisan.org.

- Я как раз читаю на сайте Комитета госконтроля информацию о том, что возбуждено уголовное дело против двух человек, которые имели счета в зарубежном банке и привозили сюда какие-то финансовые средства и тратили их, как они пишут, в целях личного обогащения. На мой взгляд, здесь просто идет наезд на независимые профсоюзы. Последние семь лет специальные органы работали в этом направлении, а сейчас вдруг начали серьезно прессовать профсоюзных лидеров. Уже был такой случай с Алесем Беляцким – очень похоже, что события в деле Федынича могут развиваться по такому же сценарию.

Я думаю, власти решили окончательно добить независимое профсоюзное движение…

- А почему сейчас? Лето, никаких серьезных акций профсоюзы на ближайшие месяцы не планировали. Федынич недавно только предложил властям провести эксперимент – осуществить реформы в двух районах Беларуси. Но если это предложение показалось властям таким уж неприятным, его можно было тихо проигнорировать. Почему вдруг сейчас такой удар по профсоюзам? Мотивы?

- Может быть, и это сыграло свою роль. Федынич много активничал в последнее время - активничал и по Декрету №3, и по другим острым проблемам выступал больше всех, многие мероприятия организовывал довольно успешно. Возможно, его активность решили подавить. А заодно и Конгресс демократических профсоюзов приструнить… Прецеденты такие есть. Александр Ярошук недавно ездил в Казахстан. Там был суд над президентом Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана Ларисой Харьковой. Ей тоже инкриминировали якобы финансовые преступления. Дело Федынича, видимо, будет таким же. И рассчитано оно, прежде всего, на подавление любой активности, направленной на подрыв авторитета нынешней власти.

Профсоюзы собирались провести большую акцию 7 октября – это День борьбы за достойный труд. Она могла быть массовой…

Конечно, все это неприятно. И, судя по выставленным претензиям, дело будет серьезным…

- Вы всю жизнь в профсоюзах, знаете всю кухню изнутри. Можете объяснить, о каких сотнях тысяч долларов идет речь?

- Мне сложно что-то комментировать. Любой комментарий сегодня может быть использован против того же Федынича, против его коллег и против независимых профсоюзов в целом. Я думаю, сейчас необходимо собраться и поговорить, что делать дальше. Обратиться за поддержкой в международные инстанции. Потому что наезд на лидеров независимых профсоюзов – это серьезный шаг со стороны властей. Тем более что в Международной организации труда довольно пристально следят за всем тем, что происходит в Беларуси.

Сложно пока что-либо комментировать еще и потому, что пока не ясно, какую цель поставили власти, пойдя на задержания известных профсоюзных лидеров. Чего они этим хотят добиться? Пресечь деятельность независимых профсоюзов и поставить их на место? Раскрутить финансовый скандал на пустом месте? В любом случае, нужно понять, что за всем этим стоит… Пока такой серьезный накат независимые профсоюзы переживают впервые за многие годы, хотя бывали разные времена…

- Александр Иванович, а не опасаетесь, что через пару часов или завтра правоохранительные органы постучат и в вашу дверь?

- Кто его знает… В нашей стране может быть все что угодно…