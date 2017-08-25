В NASA придумали, как «охладить» Йеллоустонский супервулкан 1 25.08.2017, 9:32

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Ученые разработали стратегию контроля над уникальным природным явлением.

Специалисты NASA разработали стратегию контроля Йеллоустонского супервулкана. По их мнению, угрозу можно ликвидировать, охладив очаг магмы в недрах гигантской кальдеры, сообщает vokrugsveta.ua.

Йеллоустонский супервулкан находится в одноименном национальном парке на северо-западе США. Размеры его кальдеры — возникшей в результате обрушения стенок кратера котловины — достигают 55 на 72 километра. На глубине восьми километров под ним находится пузырь магмы. Исходящее от него тепло подогревает геотермальные источники национального парка, включая гейзеры и горячие озера.

По расчетам исследователей, 60-70% тепла, вырабатываемого очагом, уходит в атмосферу через горячие источники. Остаток энергии накапливается в магматических камерах вулкана и служит бомбой замедленного действия. Взрыв кальдеры может не только нанести огромный урон США, но и способствовать наступлению вулканической зимы и глобального голода.

За всю историю Земли Йеллоустон взрывался три раза. Вероятность нового суперизвержения оценивается учеными в 0,00014% в год. Несмотря на малую вероятность, ученые разработали ряд профилактических мер для предотвращения взрыва супервулкана. В частности, они планируют охладить пузырь на 35%. Для этого в специально пробуренную скважину будет закачиваться холодная вода под высоким давлением. Нагретая вулканом до 350 градусов Цельсия, она будет поступать на геотермальную станцию.

Таким образом эксперты планируют не только избежать катастрофы, но и получить дешевую электроэнергию. Киловатт-час будет стоить, по оценкам, 0,1 доллара. В то же время стоимость инфраструктуры будет составлять 3,46 миллиарда долларов.

Однако, согласно расчетам, существует риск, что бурение спровоцирует выброс ядовитых газов или даже вызовет суперизвержение.