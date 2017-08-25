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БАТЭ сыграет с лондонским «Арсеналом»

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  • 25.08.2017, 15:12
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В соперники борисовчанам достались англичане, сербы и немцы.

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы, пишет «Трибуна».

Клубы из одной национальной ассоциации разведены по разным группам.

Группа A: «Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия» Прага.

Группа B: «Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу».

Группа C: «Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул».

Группа D: «Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины.

Группа E: «Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон».

Группа F: «Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Фастав Злин».

Группа G: «Виктория» Пльзень, «Стяуа», «Хапоэль» Беер-Шева, «Лугано».

Группа H: «Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда».

Группа I: «Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимараэш», «Коньяспор».

Группа J: «Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд».

Группа K: «Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс».

Группа L: «Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар».

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов.


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