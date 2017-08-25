Стало известно, когда лондонский «Арсенал» приедет в Борисов
- 25.08.2017, 17:37
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БАТЭ в групповом этапе Лиги Европы стартует матчем в Белграде.
Стал известен календарь группового этапа Лиги Европы. «Прессбол» приводит расписание квартета «H», в который попал БАТЭ:
14 сентября
Црвена Звезда — БАТЭ
Арсенал — Кельн
28 сентября
Кельн — Црвена Звезда
БАТЭ — Арсенал
19 октября
БАТЭ — Кельн
Црвена Звезда — Арсенал
2 ноября
Кельн — БАТЭ
Арсенал — Црвена Звезда
23 ноября
БАТЭ — Црвена Звезда
Кельн — Арсенал
7 декабря
Црвена Звезда — Кельн
Арсенал — БАТЭ