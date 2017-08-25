Стало известно, когда лондонский «Арсенал» приедет в Борисов 25.08.2017, 17:37

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БАТЭ в групповом этапе Лиги Европы стартует матчем в Белграде.

Стал известен календарь группового этапа Лиги Европы. «Прессбол» приводит расписание квартета «H», в который попал БАТЭ:

14 сентября

Црвена Звезда — БАТЭ

Арсенал — Кельн

28 сентября

Кельн — Црвена Звезда

БАТЭ — Арсенал

19 октября

БАТЭ — Кельн

Црвена Звезда — Арсенал

2 ноября

Кельн — БАТЭ

Арсенал — Црвена Звезда

23 ноября

БАТЭ — Црвена Звезда

Кельн — Арсенал

7 декабря

Црвена Звезда — Кельн

Арсенал — БАТЭ