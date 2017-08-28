Владимир Кийко: Скажем свое громкое «Баста!» российской военщине 1 28.08.2017, 10:40

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ФОТО: @PR0TEZ

Белорусы должны проявить необыкновенную сплоченность и солидарность.

Об этом сайту БНК заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко. Политик ответил на вопросы, касающиеся начала учений «Запад-2017».

- По официальной информации, в Витебской области учения пройдут на двух полигонах и в местности около Дретуни. Заметно ли присутствие российских военных в Витебске?

- По городу стали часто ездить военные тентованные грузовики. Пользователи в социальных сетях постоянно выкладывают фотографии людей в военной форме причем без опознавательных знаков. Как мы помним, именно так начиналась оккупация Крыма. Еще есть две недели до начала учений, и с каждым днем такая активность увеличивается.

- Витебская область граничит с Россией. Многие ездят в соседнюю страну на заработки. Как относятся жители города к присутствию российских военных?

- Большинство населения озабочены своими финансовыми проблемами. Люди думают о том, как выжить на 250 рублей, которыми их «щедро» одарила наша власть в виде зарплаты. А есть и небольшая часть населения, которая поддерживает не только учения, но и идею о том, что Беларусь должна войти в состав России. Интересно, что не все из них являются сторонниками Лукашенко. Все устали от действующего режима и некоторые видят в лице восточной соседки своего «спасителя».

Другие понимают, что после окончания учений российские военные или их часть может остаться на нашей территории на постоянной основе. Обсуждение российских политиков о том, что неплохо бы было в Беларуси создать военную базу идут уже достаточно давно. При желании повод для этого можно создать искусственно. И если подобная база будет создана в Витебской области, то она станет очень сильным фактором напряжения в нашем регионе.

- Как противостоять таким планам?

- Мы должны проявить необыкновенную сплоченность и солидарность. Через активное сопротивление и давление на белорусские и российские власти можно заставить их считаться с нашим мнением. И если в Москве увидят, что мы не сидим сложа руки и что Путина здесь совсем никто не ждет, то у него пропадет желание проявлять агрессию против нашей страны.

Я считаю, что каждый, кому не безразлична судьба своей страны и кто хочет жить в независимой и свободной стране должен принять участие в Акции предупреждения в Минске, должен выйти на площадь 8 сентября и сказать свое громкое «Баста!» российской военщине.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».