Николая Статкевича арестовали на 20 суток 13 28.08.2017, 16:04

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Николай Статкевич

Стало известно, сколько дней проведет за решеткой лидер БНК.

15 суток одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаю Статкевичу присудили за мирную акцию протеста 3 июля. Его заочно осудили 9 августа, однако задержали только 26 августа.

28 августа Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, сообщила, что ее мужу добавили еще пять суток за акцию 30 марта.

Оказалось, что еще 15 мая суд Московского района приговорил оппозиционного политика на пять суток с такой формулировкой: «За участие в несанкционированном массовом мероприятии — сбор на Окрестина, где 7 человек развернули и держали в течение минуты бело-красно-белое полотнище», — рассказала nn.by Марина Адамович. — Три месяца об этом «приговоре» никто не слышал и не знал».

Таким образом, Статкевич проведет за решеткой 20 суток.

Вероятно, задержание Николая Статкевича связано с его планами провести 8 сентября Акцию предупреждения, направленную против совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2017».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.