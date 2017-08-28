Как консолидировать нацию 4 Николай Статкевич

28.08.2017, 16:53

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Николай Статкевич

Программная статья лидера Белорусского Национального Конгресса.

Эту статью Николай Статкевич написал за день до своего ареста. Сайт Charter97.org публикует статью без изменений.

Консолидация нации

1. Необходимость консолидации

Персонаж, который незаконно удерживает власть в Беларуси, ведет нас к неизбежному краху. Для спасения своей страны белорусам нужно как можно скорее отобрать власть у преступного, бездарного и коррумпированного режима. Через выборы или юридическим путем этого не сделаешь, потому что выборы давно заменены спектаклем с заранее написанным результатом. А все юридические государственные структуры формируются и жестко контролируются самим правителем.

Нет иного выхода, как принуждением вернуть народу украденную у него власть. Но наше общество геополитически и культурно разделено. Внешним силам после отстранения "пересидента" от власти будет очень легко спровоцировать внутренний гражданский конфликт между белорусами, которые по-разному видят будущее своей страны. Что может привести к потере независимости нашего государства.

Получается замкнутый круг - чтобы спасти страну, нужно поменять власть. Но попытки сделать это могут уничтожить страну.

Выход один - консолидировать нацию вокруг привлекательных для большинства людей базовых ценностей, чтобы не позволить иностранным провокаторам столкнуть белорусов между собой.

Для лучшего понимания проблемы консолидации обратимся к ее истории.

2. Попытки консолидации в первые годы независимости

Беларусь получила независимость в результате самораспада Советского Союза, а не благодаря борьбе тогдашнего поколения. В начале независимости ее поддерживало менее трети жителей Беларуси. Треть выступала против независимости, а остальные были равнодушны к этому вопросу.

Патриотические силы пытались консолидировать нацию на основе идеи независимости, белорусского языка, национальной символики и истории. Но эти ценности были привлекательными только для меньшинства белорусов.

Избранный в 1994 году первый президент страны, в надежде обменять независимость Беларуси на престол в Кремле, активно пропагандировал тезис о белорусах, как «истинно русских». Он обрушил на патриотические ценности всю мощь государственной прапагандистской машины. Большой моральный удар также нанесла необоснованная, с точки зрения большинства, эмиграция в 1996 году тогдашнего лидера патриотических сил.

Но национальным силам удалось консолидировать патриотическое меньшинство и мобилизовать его на "уличную войну за независимость" 1996-2000 годов.

Несмотря на усилия властей, пример беззаветной борьбы патриотов, а также достаточно длительная жизнь в самостоятельном государстве, привели к росту поддержки независимости страны. Режим учел новые реалии (в том числе и смену руководства в Кремле) и с началом нового тысячелетия стал все активнее использовать независимую риторику. Угроза независимости временно отступила.

3. Работа по консолидации в "нулевых"

Ради получения экономических дотаций от России режим стал активно использовать тему "славянской общности". Вместе с тем, власти продолжали преследование белорусского языка, исторических символов и попыток историко-патриотического воспитания общества, чтобы помешать национальной консолидации и угодить Кремлю. В общем, любую попытку консолидации, кроме как вокруг своего руководителя, режим воспринимал, как угрозу. Ему нужно было покорное атомизированное населения.

Из-за слабой национальной консолидации патриотические силы Беларуси попытались использовать идею евроинтеграции ради объединения вокруг нее большинства общества. Ведь европейская идея одновременно олицетворяла материальное благополучие, национальное развитие и политические свободы. По различным мотивам в "нулевых" евроинтеграцию поддерживали до половины белорусов. Но из-за роста проблем ЕС, которые в гипертрофированной форме активно использовались государственной пропагандой, и роста экономической зависимости от России, популярность евроинтеграции среди белорусов сейчас существенно снизилась.

Вместе с тем, сторонники независимости с течением времени стали подавляющим большинством. Вхождение в состав России поддерживает лишь 4-5% населения. Мужество преследуемых режимом белорусскоязычных активистов вернуло уважение к белорусскому языку и вызвало рост интереса к нему среди образованной молодежи. Этот интерес еще более возрос на фоне российско-украинского конфликта.

4. Усилия по консолидации после начала конфликта в Украине

События в Украине и поддержка большинством белорусов аннексии Крыма сделали для режима опасным использование "славянской" идеи. Угроза инкорпорации со стороны Москвы заставила власти прекратить давление на белорусский язык и иногда даже обращаться к национальной истории. Но полностью зависимый от российской помощи режим так и не осмелился на большее. Вместе с тем, попытки части национальных сил консолидировать большинство нации вокруг поддержки Украины были безуспешны.

Все большая неэффективность экономики и уменьшение российских дотаций привели к существенному ухудшению жизни людей. Рост социальной напряженности вернул в центр внимания общества патриотические силы, которые благодаря своим публичным протестным акциям стали восприниматься, как единственная видимая альтернатива режима.

Это позволило патриотом возглавить массовый социальный протест и дало им шансы консолидировать вокруг социальных требований недовольное большинство.

Чтобы выйти из тупика, в котором оказалась страна, не допустить кровавых конфликтов и сохранить при этом независимость государства, необходима консолидация нации вокруг базовых ценностей, которые поддерживаются подавляющим большинством общества. Тогда вероятность внешнего вмешательства в ответ на законные действия объединенного народа по возвращению себе власти существенно уменьшится.

5. Базовые ценности консолидации

Главная из этих ценностей, вокруг которой уже существует общенациональный консенсус - независимость Беларуси.

Вторая ценность, которая имеет поддержку подавляющего большинства - сменяемость власти. 80% белорусов считают необходимым проведение реформ. В Беларуси есть страх открыто высказать социологам свое недовольство властью. Поэтому "поддержка реформ" в завуалированной форме показывает желание респондентов ухода от власти того, кто не хочет проводить никаких реальных реформ. Можно утверждает, что 80% - это реальный антирейтинг власти.

Консенсус также существует вокруг непринятия подавляющим большинством насилия и крови, как средства разрешения противоречий в обществе. Мир - третья базовая ценность белорусов.

Четвертой базовой ценностью может стать возвращение к демократии. Ведь только механизмы демократии могут быть эффективными мирными средствами разрешения противоречий, поиска общественных компромиссов и путей к достойной жизни. Избранные на честных выборах депутаты парламента будут выявлять позиции значимых групп общества и находить компромиссные решения, чтобы предотвращать конфликты между этими группами. Именно поэтому Белорусский Национальный Конгресс сделал призыв "Власть - народу!" лозунгом всех своих публичных акций.

Пятой базовой ценностью может стать стремление к военному нейтралитету, закрепленное в Конституции Беларуси.

Опираясь на консенсус по перечисленным базовым ценностям, общество сумеет найти компромисс и по проблемам, которые сейчас его разделяют. Наиболее очевидные из них - это геополитический раздел и языковая проблема.

6. Проблема геополитического выбора

Большинство белорусов видят свою страну в союзе с Россией, меньшинство - в составе ЕС. Причем, для обеих групп независимость является приоритетной перед внешними союзами. Преимущество союза с Россией над интеграцией в ЕС вызвано не только доминированием российского телевидения в информационном пространстве Беларуси или культурной близостью. По российским оценкам, около миллиона белорусов легально или нелегально работает в России. Для этих людей и миллионов их близких сохранение такой возможности является жизненно важным. Особенно в условиях резкого снижения доходов в собственной стране и все большего их отставания от российских.

Компромиссом здесь могло бы быть не лишение людей возможности зарабатывать на востоке, а создание дополнительно таких же возможностей и на западе. А еще лучше - в собственной стране. Хотя, некоторые элементы договора о создании "союзного государства" – например, общие правительство и армия, даже название объединения, которые противоречат Конституции Беларуси, должны быть упразднены.

Должно быть также гарантировано, что решения о входе Беларуси в межгосударственные союзы принимаются только на всенародных референдумах под международным контролем.

7. Языковая проблема

Правящий режим 23 года уничтожает белорусский язык. Для этого используется введение русского языка в качестве второго государственного. Что на практике означает ее монопольное господство во всех властных органах и в учреждениях высшего образования. В результате количество людей, которые не говорят по-белорусски, составляет подавляющее большинство общества. Это создает угрозу не только сохранению нации, но и независимости государства. Ведь в России на все более высоких уровнях звучат высказывания о "нелепости факта существования двух отдельных соседних государств, в которых говорят на одном языке".

Компромиссом, который позволил бы предотвратить исчезновение белорусского языка и защитить права русскоязычных белорусов, на данный момент могла бы стать настоящая реализация принципа двух государственных языков. Это значит, что гражданин, при обращении в государственные учреждения или к служащим на любом из государственных языков должен получить ответ на языке обращения. Поэтому кандидаты в президенты и депутаты парламента, а также чиновники, работающие с гражданами, должны сдавать экзамены на владение двумя государственными языками. Чтобы дать им такую возможность, необходимо паритетное преподавание на двух языках в учреждениях высшего образования, а также создание сети языковых курсов.

Это только возможные варианты общественного компромисса по наиболее очевидным разногласиям. Но реализовать такой компромисс можно только через демократические механизмы, которые обществу еще предстоит вернуть.

8. Выводы

Выйти из созданного неизменностью власти тупика, избежать при этом внутреннего конфликта и обеспечить нормальное развитие невозможно без консолидации нации. Основой консолидации может быть объединение общества вокруг базовых ценностей, приемлемых для подавляющего большинства белорусов - независимости, сменяемости власти, мирного разрешения внутренних конфликтов, демократии, стремления к нейтралитету.

Успешное развитие Беларуси невозможно без принятия подавляющим большинством следующих принципов:

- приоритет интересов белорусского государства перед интересами всех остальных государств и их блоков;

- приоритет общенационального единства перед геополитическими, языковыми или экономическими разногласиями между различными группами населения;

- мирные средства разрешения внутренних противоречий через демократические механизмы.

От того, насколько быстро общество поймет эти очевидные истины, будет зависеть судьба страны и каждого из нас.