«Детей в школу собрали, а за квартиру платить уже нечем» 4 28.08.2017, 20:35

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Цены на белорусские товары не перестают удивлять.

Каждый август для белорусов-родителей школьников самым актуальным вопросом становится подготовка к новому учебному году. В Бобруйске еще в июле возле центрального рынка начал работать школьный базар. Здесь можно купить и одежду, и канцелярские принадлежности. Почти все товары – белорусского производства.

«Бобруйский курьер» побеседовал с продавцами и покупателями, которые в последнее воскресенье августа пришли на базар докупить к школе то, чего еще не хватает.

Подробнее о том, сколько стоит сегодня собрать ребёнка в школу, смотрите в нашем видеосюжете.