Лукашенко предложил «не дергаться» трем губернаторам 44 3.08.2017, 9:58

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По словам диктатора, для них наступает «момент истины».

Нынешний год является моментом истины для губернаторов Гомельщины, Брестчины и Гродненщины, заявил Лукашенко на совещании по вопросам уборки урожая.

Соотвественно речь шла о Владимире Дворнике, Анатолии Лисе и Владимире Кравцове, пишет «Солидарность».

– Для трех губернаторов, которые работают немало, – момент истины. Не обижайтесь. Я вам говорил это по-мужски каждому. Поэтому делайте все необходимое, чтобы вы в итоге по году могли сказать, что вот: было столько центнеров, сейчас - столько, были сенаж и силос в буртах, сейчас - в траншеях, кукурузы было столько, сейчас - столько. А вот - травяные корма, капуста, лук. За все это вам в этом году отвечать сполна, – сказал правитель.

Он отметил, что, скорее всего, приедет в соответствующие три области для подведения итогов позднее, осенью или зимой.

– Я не исключаю, что вас надо будет награждать за работу. А вы сразу начинаете дергаться, что завтра с вас спросят. Так вы правы. Я каждый день с вас спрашиваю, – заметил Лукашенко. – Но три губернатора - это те, которые в этом году умри, но дай результат выше, чем в прошлые годы.