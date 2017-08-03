Лукашенко: Новый декрет о «тунеядцах» будет готов к 1 октября 48 3.08.2017, 11:35

Диктатор приказал не медлить в этом вопросе.

К первому октября должен быть обновленный декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Такую задачу Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о демографической ситуации и занятости населения, передает БелТА.

«Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, - сказал Лукашенко. - К первому октября мы должны иметь этот документ».

Диктатор подчеркнул, что проблему неработающих и нежелающих работать скрывать нельзя. «Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», - заявил Лукашенко.

Что касается новой редакции документа, Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался. «Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета, - считает диктатор. - Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя».