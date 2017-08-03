В Skype случился глобальный сбой 3 3.08.2017, 11:59

Проблемы затронули и белорусов.

Популярный мессенджер Skype снова сбоит. На проблемы с отправкой и получением сообщений жалуются пользователи из разных стран, в том числе белорусы, пишет tut.by.

По данным сервиса Downdetector, проблемы начались около 10 утра по минскому времени. Неполадки в работе мессенджера заметили почти во всех странах Европы, России, Индии и Японии. Больше всего жалоб из Беларуси, России, Украины и Болгарии.

Среди жалоб пользователей — «не отправляются сообщения», «сообщения очень долго доходят» и «статус собеседника не соответствует реальному». Частично решить проблему помогает перезапуск программы.

Прошлый глобальный сбой в работе Skype случился в июне этого года. Тогда команде мессенджера понадобилось больше суток на решение проблемы.