закрыть
3 августа 2017, четверг, 12:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Skype случился глобальный сбой

3
  • 3.08.2017, 11:59

Проблемы затронули и белорусов.

Популярный мессенджер Skype снова сбоит. На проблемы с отправкой и получением сообщений жалуются пользователи из разных стран, в том числе белорусы, пишет tut.by.

По данным сервиса Downdetector, проблемы начались около 10 утра по минскому времени. Неполадки в работе мессенджера заметили почти во всех странах Европы, России, Индии и Японии. Больше всего жалоб из Беларуси, России, Украины и Болгарии.

Среди жалоб пользователей — «не отправляются сообщения», «сообщения очень долго доходят» и «статус собеседника не соответствует реальному». Частично решить проблему помогает перезапуск программы.

Прошлый глобальный сбой в работе Skype случился в июне этого года. Тогда команде мессенджера понадобилось больше суток на решение проблемы.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»