Белорусских гастарбайтеров в России станет больше 1 30.08.2017, 10:39

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Их число может вырасти до 700 тысяч человек.

Рост заработных плат в Беларуси недостаточен для предотвращения оттока трудовых ресурсов за пределы страны.

С учетом дальнейшей оптимизации численности трудовых коллективов в Беларуси и нехватки рабочей силы в России разрыв между зарплатами увеличится, прогнозируют эксперты «Беларусь в фокусе».

«В большинстве видов деятельности заработная плата российских работников превосходит зарплату работников белорусских предприятий, в отдельных отраслях — нефтепереработке, добыче нефти сфере воздушного транспорта – в два и более раза, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Соотношение заработных плат в России и Беларуси оказывает значительное влияние на миграционные процессы трудовых ресурсов в Беларуси. Зарплаты в Беларуси находятся в диапазоне от 50 до 80% от уровня заработных плат в России.

«При уровне заработных плат в районе 75-80% отток трудовых ресурсов в Россию сокращается, но такое соотношение быстро заканчивается с очередной девальвацией, — констатируют эксперты. — При уровне зарплат в Беларуси в размере от 50 до 65% отток граждан Беларуси в Россию вновь нарастает».

По состоянию на 1 июня 2017 года, по данным Федеральной миграционной службы, более 670 тысяч граждан Беларуси находились в России.

Однако ситуация с трудовыми ресурсами складывается в этих странах по-разному. В Беларуси за первые 6 месяцев 2016 года было уволено на 35,7 тыс. человек больше, чем принято на работу. И в качестве безработных эти уволенные работники не зафиксированы в официальных службах занятости, поскольку официальная безработица сократилась за этот период с 0,8% до 0,7% на 1 июля 2017 года.

В России наблюдается нехватка трудовых ресурсов, а число безработных достигло минимума за последние полтора года по методологии Международной организации труда.

По прогнозам экспертов, зарплаты в России будут увеличиваться более быстрыми темпами по сравнению с Беларусью, разница в оплате труда в ряде отраслей станет достаточной для переезда в Россию, а дальнейшая оптимизация трудовых коллективов в Беларуси будет способствовать утечке свободных трудовых ресурсов из Беларуси в Россию.

«Это приведет к увеличению числа белорусских граждан в России до 700 тыс. человек», — считают авторы обзора.

В то же время, по их оценке, наиболее квалифицированные кадры из Беларуси будут рассматривать вариант трудоустройства в странах ЕС с более привлекательной, по сравнению с Беларусью и Россией, зарплатой.