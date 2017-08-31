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В сети начали выдавать паспорт «гражданина Вейшнории»

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  • 31.08.2017, 8:56
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Белорусский интернет взорвался сотнями шуток и мемов на тему вымышленного «государства» Вейшнория.

Новое «государство» под названием Вейшнория возникло по легенде учений «Запад-2017» на северо-западе Беларуси. Белорусы отреагировали на «креатив» Генштаба сотнями шуток и интернет-мемов. Между прочим, в сети уже начали выдавать паспорт «гражданина Вейшнории». На момент публикации материалав очередь за «паспортом» выстроились 1188 человек

Сайт Charter97.org собрал небольшую подборку острот тему Вейшнории.


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