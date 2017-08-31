В сети начали выдавать паспорт «гражданина Вейшнории»11
- 31.08.2017, 8:56
- 7,172
Белорусский интернет взорвался сотнями шуток и мемов на тему вымышленного «государства» Вейшнория.
Новое «государство» под названием Вейшнория возникло по легенде учений «Запад-2017» на северо-западе Беларуси. Белорусы отреагировали на «креатив» Генштаба сотнями шуток и интернет-мемов. Между прочим, в сети уже начали выдавать паспорт «гражданина Вейшнории». На момент публикации материалав очередь за «паспортом» выстроились 1188 человек
Сайт Charter97.org собрал небольшую подборку острот тему Вейшнории.
Хто здаўся ў палон, атрымлівае у вейшнорскім лагеры тушанку, мёд, хлеб, сала. Па начах можна мазаць пастай палонных у суседніх намётах. pic.twitter.com/0Zb1GquWCx— МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.
1 VSN = 5 USD— Stas Zabelskih (@kawabang) 30 августа 2017 г.
Только в обменных пунктах страны. #вейшнория @Vaisnoria_MFA pic.twitter.com/76AZ1GEnKT
Чаму яшчэ не набеглі расейцы, якія крычаць, што правільна не Вейшнорыя, а Вейшнарусія?— Мікіта Вяйшнорскі (@Malinauski) 29 августа 2017 г.
@Vaisnoria_MFA Мы, урад Лубенii, афіцыйна просім урад Вейшнорыi аб усталяванні дыпламатычных адносін. #Lubenija #Veisnoria pic.twitter.com/d19MoPEqBO— Jan Mickéwič (@lubeniaembassy) 30 августа 2017 г.
БРКНГ!— Жаўнер мемавых войск (@hramadzianski) 30 августа 2017 г.
По данным @Reuters, белорусские власти уже обратились в @Vaisnoria_MFA о возможности получения кредита. Подробности не уточняются.
Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу?— ФК «Крумкачы» (@krumkachy) 30 августа 2017 г.
#Вейшнорыя #Запад2017 pic.twitter.com/YaJgjyWsCy— Алiна (@_j87) 30 августа 2017 г.